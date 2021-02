realme Smart Bulb - Inteligentna żarówka RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W Polsce jest już dostępna inteligentna żarówka Smart Bulb, będąca kolejnym elementem oferty urządzeń AIoT od realme. Żarówka świeci w palecie barw RGB. Wśród 16 milionów kolorów każdy znajdzie coś dla siebie. Można ją kontrolować poprzez aplikację realme Link, ale jest także kompatybilna z dwoma popularnymi systemami smart home: Google Home oraz Amazon Alexa. Pozwala to sterować oświetleniem w domu za pomocą komend głosowych. Produkt wykorzystuje technologię LED, jest energooszczędna i długowieczna. Zastosowane diody mają szacowany czas pracy 25000 godzin, więc przy standardowym użytkowaniu żarówka powinna rozświetlać dom przez około 13 lat. Deklarowana moc to 9 W, co stanowi odpowiednik klasycznej żarówki o mocy 60 W.







Smart Bulb daje możliwość wyboru każdego z 16 milionów kolorów, a temperatura barwowa może być regulowana w zakresie od 1700 K do 6500 K. Światło generowane przez żarówkę może być ciepłe (barwa światła świecy) lub zimne, kojarzące się ze świetlówką. Zastosowane w realme Smart Bulb podzespoły umożliwiają też płynną regulację natężenie światła. Możliwe jest ściemnianie żarówki bez występowania nieprzyjemnego efektu migotania.



Inteligentna żarówka od realme od strony wzornictwa została tak przemyślana, aby prezentować się atrakcyjnie w otwartym kloszu lub nawet w minimalistycznej oprawce. Ciemnoszara obudowa odcieniem przypomina surowy beton. Materiał, z którego została wykonana dobrze odprowadza ciepło, więc żarówka się nie nagrzewa.



Inteligentną żarówką można sterować za pomocą aplikacji mobilnej realme Link, która łączy wszystkie urządzenia AIoT od realme. Co ją wyróżnia na tle dużej części akcesoriów smart home z tego segmentu, to kompatybilność z Google Home oraz Amazon Alexa. Oba systemy smart home oferują sterowanie głosem, stąd podłączając do nich realme Smart Bulb można sprawić, że oświetlenie będzie jeszcze łatwiejsze do kontrolowania przez domowników.



Cena inteligentnej żarówki w Polsce wynosi 79 PLN. Dostępna jest oficjalnych sklepach internetowych realmeshop.pl oraz sklep-realme.pl.



























