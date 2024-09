realme Watch S2 oraz realme Buds T310 – od dziś dostępne w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme ma przyjemność oficjalnie zaprezentować swoje najnowsze urządzenia AioT – realme Watch S2 i realme Buds T310. Zegarek realme Watch S2 charakteryzuje się wysokiej jakości obudową i trwałością, a słuchawki realme Buds T310 stanowią znaczący przełom dla marki w dążeniu do oferowania zaawansowanej technologii redukcji szumów. realme Watch S2 posiada wysokiej jakości obudowę ze stali nierdzewnej i duży 1.43-calowy wyświetlacz AMOLED, który zapewnia użytkownikom żywe wrażenia wizualne. Smartwatch zachwyca swoją zaawansowaną konstrukcją ze stali nierdzewnej, która jest zarówno trwała, jak i przyjazna dla środowiska. Precyzyjne wykończenie i technika wielowarstwowej obróbki sprawiają, że zegarek jest odporny na zarysowania i zużycie, zapewniając długotrwałą jakość.







Smartwatch realme Watch S2 posiada certyfikat wodoodporności i pyłoszczelności IP68, dzięki czemu spełnia wymagania większości codziennych scenariuszy. Użytkownicy mogą z niego wygodnie korzystać podczas codziennych czynności, takich jak zmywanie naczyń, mycie rąk czy pranie. Dodatkowo, dla entuzjastów outdooru i pieszych wędrówek, realme Watch S2 działa niezawodnie i zapewnia doskonałe wrażenia bez obaw o uszkodzenia spowodowane zanurzeniem w wodzie lub wnikaniem pyłu. Najnowszy smartwatch realme oferuje kompleksowy system monitorowania zdrowia, w tym monitorowanie tętna, poziomu tlenu we krwi, poziomu stresu oraz 24-godzinne monitorowanie snu. Co więcej, przypomnienia o konieczności ruchu i picia wody pomogą uzytkownikom dbać o zdrowie każdego dnia.



realme Watch S2 może pochwalić się bardzo długą żywotnością baterii. Po pełnym naładowaniu bateria wystarcza na około 14 dni codziennego użytkowania w trybie standardowym, co najmniej 38 dni w trybie czuwania w przypadku dłuższych okresów bezczynności i co najmniej 5 dni w trybie AOD. Aktywując tylko niezbędne funkcje monitorowania zdrowia, takie jak tętno, poziom tlenu we krwi i śledzenie poziomu stresu - i wyłączając inne - zegarek może działać przez 20 dni na jednym ładowaniu.



realme Buds T310 - połączenie technologii i mody z długim czasem pracy baterii

Funkcja aktywnego wyciszenia hałasu do 46 dB eliminuje otaczające zakłócenia, zapewniając wysoką wygodę użytkowania w dowolnym miejscu. Sześcio-mikrofonowy układ, ze wsparciem algorytmu redukcji hałasu, gwarantuje krystalicznie czyste połączenia głosowe - nawet w hałaśliwym otoczeniu. Dzięki łącznemu czasowi odtwarzania do 40 godzin, nowe słuchawki realme mogą towarzyszyć użytkownikowi przez cały tydzień bez konieczności ładowania. Dodatkowo, szybkie, 10-minutowe ładowanie umożliwia słuchanie muzyki przez kolejne 5 godzin. realme Buds T310 posiadają certyfikat IP55, co oznacza niemal pełną pyłoszczelność oraz ochronę przed wilgocią.



Ceny i dostepność

Smartwatch realme Watch S2 jest od dziś dostępny za 449 PLN, natomiast bezprzewodowe słuchawki realme Buds T310 można natomiast nabyć za 199 PLN w sieci sklepów Media Expert, Komputronik oraz na realmeshop.pl.



























źródło: Info Prasowe / realme