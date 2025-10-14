realme i RICOH GR łączą siły - Nowa era fotografii mobilnej

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme ogłosiło dziś nawiązanie długoterminowego, strategicznego partnerstwa z RICOH IMAGING COMPANY LTD. Po czterech latach intensywnych przygotowań podczas specjalnego wydarzenia w Pekinie partnerzy potwierdzili, że wyczekiwany smartfon realme GT 8 Pro jako pierwszy i jedyny będzie wyposażony w funkcje aparatu stworzone we współpracy z RICOH GR. To połączenie ma sprawić, że precyzyjna, kreatywna i profesjonalna fotografia będzie dostępna dla każdego użytkownika. Chase Xu, wiceprezes i CMO realme, podkreślił, że strategiczne partnerstwo z RICOH GR to „transformacyjny skok w fotografii w smartfonach”. Z kolei Kazunobu Saiki, dyrektor generalny działu aparatów w RICOH IMAGING COMPANY LTD., zaznaczył, że współpraca z realme przekształciła „dziesięciolecia doświadczenia w GT 8 Pro” i ma „ożywić kulturę fotografii ulicznej dla następnego pokolenia”.







Zespoły badawcze odpowiedzialne za rozwój obu firm rozumieją potrzeby młodych użytkowników, dlatego stworzyły koncepcję Snap by No Rules. To hasło odzwierciedla filozofię, która wykracza poza tradycyjne standardy i pozwala na wyrażanie indywidualnego stylu w każdym zdjęciu. Dzięki temu realme GT 8 Pro ma stać się narzędziem, które pozwala na swobodę, kreatywność i wyrażanie siebie.



Aby sprostać tym ambicjom, realme i RICOH zastosowały w GT 8 Pro szereg personalizowanych rozwiązań. Główny aparat urządzenia wykorzystuje nowe soczewki o ultrawysokiej przezroczystości, opracowane wspólnie z RICOH IMAGING. Obiektyw ten spełnia optyczne standardy RICOH GR, a co więcej, ma powłoki przeciwodblaskowe, wyższą zdolność rozdzielczą i minimalne zniekształcenia.



We wkrótce dostępnym flagowcu zastosowano także tryb RICOH GR, który jest wyróżnikiem filozofii i estetyki marki. Użytkownik po przesunięciu palcem uzyskuje dostęp do interfejsu, który naśladuje szybkość uruchamiania aparatów RICOH GR i odtwarza charakterystyczny dźwięk migawki znany z RICOH GR IV. Co więcej, tryb migawki pozwala na precyzyjne ustawienie odległości ogniskowania, co gwarantuje natychmiastowe zrobienie ostrych zdjęć.



Użytkownicy GT 8 Pro mogą korzystać z dwóch klasycznych ogniskowych RICOH GR: 28 mm do szerokich kadrów i 40 mm do wyjątkowych portretów. Z kolei tryb wizjera pozwala ukryć wszystkie ustawienia, dzięki czemu można w pełni skupić się na uchwyceniu chwili. Dodatkowo, smartfon zawiera pięć ekskluzywnych, klasycznych tonów RICOH GR, stworzonych na podstawie wieloletniego doświadczenia marki. Klasyczne tony RICOH GR, z których mogą skorzystać posiadacze smartfona, to: pozytyw, negatyw, wysoki kontrast B&W, standardowy oraz monochromatyczny. Zostały one stworzone na podstawie setek testów oświetlenia i kolorów, co odpowiada blisko 30-letniemu doświadczeniu RICOH w dziedzinie obrazowania.



Dodatkowe detale, takie jak znaki wodne w stylu RICOH GR, specjalne albumy z etykietami GR oraz możliwość udostępniania ustawień tonalnych, pozwalają poczuć się częścią prawdziwej społeczności młodych twórców fotografii ulicznej. realme GT 8 Pro łączy dziedzictwo RICOH GR z mobilną fotografią i wkrótce zostanie wprowadzony na rynek globalny, dzięki czemu szersze grono użytkowników będzie mogło cieszyć się wyjątkowymi odczuciami podczas wykonywania (nie)zwykłych fotografii.



















źródło: Info Prasowe - realmy