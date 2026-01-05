realme i RICOH GR zapraszają na wyjątkowy fotospacer

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Marki realme i RICOH łączą siły, by 17 stycznia 2026 roku o godzinie 12 zaprosić pasjonatów pięknych kadrów na wyjątkowy fotospacer po Krakowie. Jest to niepowtarzalna okazja, by w rzeczywistych warunkach przetestować nie tylko najnowszy flagowiec realme GT 8 Pro, wprowadzony na polski rynek w grudniu 2025 roku, ale także kultowy aparat RICOH GR IV. Dzięki temu uczestnicy będą mogli przekonać się, jak fotograficzna tradycja łączy się z przyszłością cyfrowego obrazowania. Przewodnikiem po krakowskich zakamarkach będzie Mateusz Kuca, uznany fotograf i pasjonat ulicznych kadrów, który pomoże zainteresowanym dostrzec niezwykłość w codzienności.







Podczas spaceru każdy z dwudziestu zaproszonych uczestników będzie miał okazję, by na żywo porównać i przetestować dwa potężne narzędzia: kultowy kompakt RICOH GR IV, wykorzystywany przez profesjonalnych reportażystów, a także najnowszy smartfon realme GT 8 Pro. Drugie z urządzeń jest efektem współpracy inżynierów obu marek. Zapewnia ono nie tylko legendarne filmowe tony RICOH GR, ale także zaawansowane możliwości optyczne, które zacierają granice między smartfonem a tradycyjnym aparatem.



Urządzenie to zostało wyposażone w potężny procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, który gwarantuje błyskawiczne przetwarzanie obrazu, oraz peryskopowy teleobiektyw o rozdzielczości 200 MP, pozwalający na uchwycenie detali krakowskiej architektury z niespotykaną dotąd precyzją. Co kluczowe podczas zimowych sesji w plenerze, smartfon posiada potężną baterię o pojemności 7000 mAh oraz ekran o jasności sięgającej 7000 nitów, zapewniające idealną widoczność kadru nawet w pełnym słońcu i dające pewność, że sprzęt nie zawiedzie w najważniejszym momencie.



Jak wziąć udział w warsztatach?

Wydarzenie ma charakter zamknięty i jest warsztatem praktycznym, dlatego liczba miejsc została ograniczona do zaledwie dwudziestu uczestników. Taka formuła gwarantuje indywidualne podejście prowadzącego oraz komfortową atmosferę do nauki trików fotograficznych i wymiany doświadczeń w gronie pasjonatów.



Aby wziąć udział w fotospacerze, do 12 stycznia należy zarejestrować się poprzez oficjalny formularz realme Polska: LINK. Pod koniec spaceru na uczestników czeka konkurs na najlepszy kadr wykonany podczas spotkania, a nagrodami będą cenne urządzenia od marek realme oraz RICOH.













źródło: Info Prasowe - realmy