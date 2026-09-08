realme i Warner Bros - limitowany smartfon Harry’ego Pottera

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme oficjalnie ogłasza dziś nową współpracę z Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. Jej efektem jest model realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition. Po premierze smartfona realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition marka kontynuuje rozwój urządzeń tworzonych na licencji we współpracy z Warner Bros. Discovery, łącząc popularne światy popkultury z nowoczesnymi technologiami. Uniwersum Harry’ego Pottera stanowi fenomen we współczesnej popkulturze: fascynuje miliony fanów z różnych pokoleń, nieprzerwanie pobudza wyobraźnię i pasję do odkrywania świata.







Najnowsza współpraca łączy Mistrzostwo Warner Bros. Discovery w kreowaniu opowieści wraz ze zdolnością realme do tworzenia atrakcyjnych urządzeń dla młodych odbiorców. Projekt ten przenosi klimat czarodziejskiego świata w ramy nowoczesnego, namacalnego doświadczenia.



– Ta współpraca to ważny krok w naszej misji, aby technologia dawała użytkownikom więcej radości i głębszego sensu. Partnerstwo z Warner Bros. Discovery Global Consumer Products nad produktem inspirowanym Harrym Potterem pozwala nam tworzyć rozwiązania, które zachęcają młodych ludzi do odkrywania własnej magii. Z radością zapraszamy fanów z całego świata, aby poczuli klimat Hogwartu i przekuli swoje marzenia w rzeczywistość – powiedział Chase Xu, Vice President and CMO realme. Ta wizja urzeczywistnia się w modelu realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition, którego odważny, nowoczesny design inspirowany jest światem magii, łączy kultowe motywy z charakterystyczną estetyką realme.



Nowa współpraca doskonale wpisuje się również w szerszą strategię biznesową firmy. Po premierze realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition seria numeryczna smartfonów realme powiększyła się o drugą generację urządzeń powstałych we współpracy z Warner Bros. Discovery. Partnerstwo to podkreśla rosnący globalny zasięg realme oraz chęć do działania ze światowej klasy twórcami przy projektach, które zapewnią klientom coś więcej niż tylko czystą funkcjonalność urządzenia. W przyszłości realme zamierza poszerzać portfolio projektów prowadzonych wspólnie w ramach globalnych partnerstw, które łączą technologię z kreatywnym opowiadaniem historii. Firma chce, by użytkownicy mogli poczuć wspólnotę i przynależność do świata tworzonego przez odbiorców.



Firma realme zamierza pokazać, że urządzenia mogą też inspirować, zaskakiwać i wywoływać pozytywne emocje związane z korzystaniem z technologii. Model realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition ma łączyć magię kultowej opowieści z nowoczesnymi technologiami, które przybliżają ten świat nowemu pokoleniu fanów.











źródło: Info Prasowe / realme