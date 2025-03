realme na MWC 2025 - odważna strategia, seria realme 14 Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme zaprezentowało na targach MWC 2025 swój trzyletni plan strategiczny, którego celem jest podwojenie globalnej bazy użytkowników przy jednoczesnym osiągnięciu sukcesu na rynku urządzeń ze średniej i wyższej półki. Debiutując na MWC, marka ogłosiła również globalną premierę smartfonów z serii realme 14 Pro i zaprezentowała najnowocześniejszą koncepcję smartfona z wymiennymi obiektywami. realme przyspiesza swój rozwój rynkowy począwszy od 2025 r., po osiągnięciu w IV kwartale 2024 r. pozycji jednej z najszybciej rozwijających się marek smartfonów w regionach takich jak Hiszpania, Włochy i Meksyk. Firma chce być pionierem wzrostu na ponad 100 rynkach na całym świecie. W ciągu najbliższych trzech lat realme zamierza podwoić swoją globalną bazę użytkowników oraz ugruntować silną pozycję na rynku urządzeń ze średniej i wyższej półki.







realme osiągnęło znaczący wzrost w Europie w 2024 r., z 32% wzrostem rok do roku w IV kwartale, napędzanym silnym odbiciem w Europie Zachodniej. Wyniki producenta pozostały stabilne w Europie Wschodniej i Środkowej, zapewniając stały udział w rynku: Top 4 w Europie przez cały 2024 rok. Celem marki jest przekroczenie 10 milionów rocznej sprzedaży w Europie w ciągu trzech najbliższych lat. Potwierdzając swoje zaangażowanie jako popularyzator technologii, realme obiecuje zapewnić najlepsze procesory, w trzech segmentach produktowych i ogromną baterię we wszystkich liniach swoich smartfonów.



Jako zaangażowany popularyzator AI, realme będzie nadal przewodzić trendowi integracji AI w smartfonach, napędzając innowacje i wzmacniając pozycję młodych użytkowników. Poprzez inicjatywę NEXT AI, marka koncentruje się na dostarczaniu zaawansowanych, dostępnych i przyjaznych dla użytkownika technologii w zakresie obrazowania AI, wydajności AI i gier AI. W ciągu najbliższych trzech lat realme planuje dostarczyć 100 milionów smartfonów z obsługą sztucznej inteligencji na całym świecie, podnosząc możliwości mobilnej sztucznej inteligencji i inspirując następne pokolenie do odkrywania nieograniczonych możliwości sztucznej inteligencji. Począwszy od 2025 r., realme chce stać się marką technologiczną, która przoduje pod względem wydajności, wyróżnia się wzornictwem i naprawdę rozumie młodych ludzi, z wieloma wpływowymi inicjatywami, które zostaną wdrożone w ciągu trzech lat. Jeszcze w tym roku marka ogłosi ekscytujące partnerstwa z wiodącymi markami rozrywkowymi i luksusowymi, których kulminacją będzie wprowadzenie na rynek ekskluzywnych produktów z limitowanej edycji.



Seria realme 14 Pro: Stylowy smartfon imprezowy z pierwszym na świecie systemem potrójnej lampy błyskowej

Na targach MWC 2025 realme zaprezentowało globalną premierę serii realme 14 Pro, pierwszych na świecie smartfonów zmieniających kolor pod wpływem temperatury. Seria ta ma na celu wprowadzenie flagowych funkcji do urządzeń średniej klasy, osiągając przełom w projektowaniu, obrazowaniu i wydajności.



Model realme 14 Pro+, pozycjonowany jako flagowy aparat średniej klasy, na nowo definiuje obrazowanie średniej klasy z flagowymi specyfikacjami. Wyposażony jest w- aparat główny Sony IMX896 OIS o rozdzielczości 50 MP w połączeniu z ekskluzywnym w tym segmencie teleobiektywem peryskopowym (1/2-calowy czujnik Sony IMX882), umożliwiającym 120-krotny SuperZoom do rejestrowania odległych szczegółów z wyrazistością podobną do lustrzanki cyfrowej. Zasilany przez procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 5G i NEXT AI, wprowadza potrójną lampę błyskową MagicGlow do portretów nocnych, a także Ultrawyrazistość AI 2.0 do wyostrzania rozmytych zdjęć. Urządzenie może pochwalić się tytaniczną baterią o pojemności 6000 mAh z szybkim ładowaniem 80 W, wyświetlaczem 1,5K z czterema zakrzywionymi ramkami (stosunek ekranu do obudowy 93,8%) oraz certyfikatem wytrzymałości IP69/68/66 umożliwiającym filmowanie pod wodą do jednej godziny.



Z myślą o użytkownikach, dla których priorytetem jest przenośność i wytrzymałość, realme 14 Pro łączy w sobie ultracienką obudowę o grubości 7.55 mm z potężną baterią Titan Battery o pojemności 6000 mAh, zapewniającą 17 godzin odtwarzania wideo na jednym ładowaniu. Smartfon wyposażono w chipset MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G, zoptymalizowany pod kątem wydajności, a także aparat główny Sony IMX882 OIS o rozdzielczości 50 MP i AI Ultra Clarity 2.0. Pomijając obiektyw peryskopowy, zachowano potrójną lampę błyskową MagicGlow, która zapewnia żywe zdjęcia przy słabym oświetleniu. 14 Pro posiada również 6.7-calowy wyświetlacz AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz i taką samą wytrzymałością IP69/68/66 jak Pro+.



Uzupełniając serię 14 Pro, realme wprowadza dwa nowe produkty dostosowane do różnych potrzeb użytkowników.

Smartfon realme 14x 5G jest zasilany przez procesor MediaTek Dimensity 6300 i posiada wydajną baterię o pojemności 5000 mAh. Urządzenie to na nowo definiuje trwałość dzięki odporności klasy militarnej na wstrząsy i upadki. Idealny dla poszukiwaczy przygód, równoważy solidną wydajność z niezawodnością.



realme Buds Air7 to najnowsze bezprzewodowe słuchawki marki z wiodącą w branży aktywną redukcją szumów (ANC) 52 dB i certyfikatem Hi-Res Audio Wireless. Oferuą 52 godziny całkowitego czasu odtwarzania. Co więcej, odporność na kurz i wodę na poziomie IP55 sprawia, że słuchawki te dotrzymują kroku dynamicznemu stylowi życia.



Smartfon realme z wymiennymi obiektywami: spojrzenie w przyszłość fotografii

Na targach MWC 2025, realme zadebiutuje swoim przełomowym koncepcyjnym aparatem z wymiennymi obiektywami, - prototypem, który rzuca wyzwanie konwencjom fotografii mobilnej. To wizjonerskie urządzenie jest wyposażone w 1-calową niestandardową matrycę Sony w połączeniu z unikalnym systemem mocowania obiektywu, umożliwiającym użytkownikom podłączanie obiektywów DSLR bezpośrednio do smartfona. Dzięki dwóm profesjonalnym obiektywom - portretowemu 73 mm i teleobiektywowi 234 mm - urządzenie zapewnia optyczną klarowność, która wcześniej była nie do pomyślenia dla urządzeń mobilnych, od bokeh po bezstratny 10-krotny zoom. Ten prototyp, choć nie jest jeszcze produkowany masowo, uosabia zaangażowanie realme w przesuwanie granic. Marka bada rozwiązania dla ogólnobranżowych wyzwań, takich jak ograniczenia rozmiaru matrycy i kompromisy w zakresie zoomu cyfrowego, integrując modułową optykę z technologią mobilną.



NEXT AI: Kreatywność oparta na sztucznej inteligencji

Podczas targów MWC 2025 realme zaprezentowało dwie najnowocześniejsze technologie obrazowania AI, dzięki którym edycja zdjęć i filmów jest znacznie łatwiejsza. AI Voice-based Retoucher pozwala użytkownikom edytować zdjęcia za pomocą głosu. Powiedz: “Zmień tło”, “Zmień niebo na zachód słońca" lub “Dodaj fajerwerki w tle” - i obserwuj, jak AI adaptuje komendy w czasie rzeczywistym. AI Video Eraser to druga z najnowszych funckji - pozwala usuwać niechciane obiekty lub osoby z filmów za pomocą jednego dotknięcia.



Misja realme jako demokratyzatora technologii rozciąga się na sztuczną inteligencję. Funkcje te reprezentują wizję realme dla narzędzi AI, które upraszczają, a nie komplikują. Technologie te są obecnie w fazie wstępnych badań i rozwoju, z planami zintegrowania ich z przyszłymi urządzeniami.



Ceny i dostępność

W związku z europejską premierą najnowszych smartfonów realme z serii 14 Pro, od dziś do 16 marca, wszystkie modele dostępne są w wyjątkowej ofercie cenowej – o 200 PLN mniej, niż wynosi ich cena regularna:

- realme 14 Pro+ (12/512) za 2299 PLN [cena regularna 2499 PLN]

- realme 14 Pro+ (8/256) za 2099 PLN [cena regularna 2299 PLN]

- realme 14 Pro (12/512) za 1799 PLN [cena regularna 1999 PLN]

- realme 14 Pro (8/256) za 1599 PLN [cena regularna 1799 PLN]



Najnowsze modele smartfonów realme są dostępne do nabycia u partnerów marki: Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik, Max Elektro, Neonet, a także na Allegro i na realmeshop.pl, oraz u operatorów sieci Play, Plus i T-Mobile.

































źródło: Info Prasowe - realmy