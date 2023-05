realme partnerem Juwenaliów Krakowskich 2023

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme ma przyjemność zaprosić wszystkich chętnych do udziału w jednej z największych imprez muzycznych w stolicy Małopolski. Od 16 do 21 maja w Krakowie odbędą się Juwenalia Krakowskie 2023. Firma realme, partner wydarzenia, będzie obecna z dedykowaną przestrzenią w Strefie Plaża i przygotowała konkurs, w którym do wygrania są bilety na wydarzenie. Juwenalia Krakowskie 2023 to 4 strefy rozmieszczone w Krakowie, w których uczestnicy będą mieli okazję usłyszeć gwiazdy muzyki i swoich ulubionych artystów, m.in. Kizo, Myslovitz czy Lady Pank. Co więcej, na miejscu można będzie wziąć udział w zmaganiach sportowych, zintegrować się podczas karaoke oraz posilić się w trakcie Wielkiego Grillowania.







Od 16 do 21 maja realme zagości w Strefie Plaża ze specjalną przestrzenią, w której będzie można bliżej poznać produkty marki, a także zawalczyć o atrakcyjne nagrody w wyjątkowych aktywacjach.



Firma realme przygotowała też konkurs, w którym do wygrania są bilety wejściowe na Juwenalia Krakowskie 2023 (Strefa Plaża). By wziąć w nim udział należy:

1. Dołączyć do społeczności realme na Facebook’u (grupa: realme Polska official community)

2. W wyróżnionym poście dotyczącym Juwenaliów napisać, który koncert jest tym najbardziej wyczekiwanym i dlaczego.

Najciekawsze i najbardziej kreatywne odpowiedzi zostaną nagrodzone biletami. Konkurs trwa tylko do 11 maja do godziny 23:59.











Źródło: Info Prasowe / realme