realme powiększa swoje portfolio produktów AIoT

realme wprowadza do sprzedaży dwa nowe produkty AIoT. Smartwatch realme Watch 3 charakteryzuje się dużym wyświetlaczem 1.8”, całodziennym monitorowaniem zdrowia użytkownika oraz możliwością prowadzenia rozmów za pomocą Bluetooth. realme Buds Air 3 Neo to pierwsze, w swoim przedziale cenowym, bezprzewodowe słuchawki obsługujące Dolby Atmos. Nowy realme Watch 3 posiada wyświetlacz 1.8”, metaliczną ramkę i zakrzywioną tylną obudowę. Umożliwia użytkownikom korzystanie z połączeń Bluetooth, wspieranych dzięki chipsetowi Bluetooth pracującemu w dwóch trybach oraz algorytmowi redukcji szumów.







Zegarek posiada funkcję monitorowania kondycji i zdrowia. Zaawansowany czujnik smartwatcha monitoruje tętno użytkowników, poziom nasycenia tlenu w krwi, a także jakość snu. realme Watch 3 jest świetnym wyborem dla miłośników sportu. Obsługuje ponad 110 trybów sportowych, w tym: bieg na świeżym powietrzu, boks, wioślarstwo czy jogę. Co więcej, Watch 3 posiada stopień ochrony IP68, co pozwala użytkownikom nie martwić się o jego poprawne funkcjonowanie, nawet w kiepskich warunkach pogodowych. Użytkownicy mogą sprawdzić stan swojego zdrowia oraz wyniki treningów poprzez aplikację realme Link. Rejestruje ona sportowe osiągnięcia, ocenia intensywność wysiłku, podaje wskazówki treningowe, a także rekomenduje czas potrzebny na regenerację.





Najlepszy dźwięk i styl w swoim segmencie

realme Buds Air 3 Neo zapewniają doskonałą jakość dźwięku, dzięki dynamicznemu przetwornikowi i niezależnej komorze basowej. To także pierwsze słuchawki, w swoim przedziale, obsługujące Dolby Atmos, umożliwiające dostrojenie dźwięku w aplikacji realme Link. Co więcej, produkt fizycznie redukuje niechciane szumy otoczenia, dzięki dousznemu mikrofonowi. W międzyczasie wykorzystuje algorytm usuwania szumów, aby jeszcze bardziej odizolować ludzki głos od hałasu. Nowe bezprzewodowe słuchawki realme pozwalają na 7 godzin odtwarzania muzyki i 30 godzin całkowitego czasu pracy na baterii z etui ładującym.



Ceny i dostępność

Smartwatch realme Watch 3, w kolorze szarym lub czarnym, jest dostępny za 299 PLN w sieci sklepów Media Expert, Media Markt, Neonet, Komputronik, RTV Euro AGD, x-kom, w sklep-realme.pl, na realmeshop.pl oraz u operatora sieci T-Mobile. Operator sieci Play wprowadzi realme Watch 3 do sprzedaży 4 sierpnia.



Bezprzewodowe słuchawki realme Buds Air 3 Neo, w kolorze niebieskim i białym, są dostępne za 199 PLN w sieci sklepów Media Expert, a także w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl.



























Źródło: Info Prasowe / realme