realme prezentuje przełomową baterię o pojemności 10001 mAh

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka realme wprowadza przełomowe rozwiązanie energetyczne i wdraża do swoich smartfonów baterię o pojemności 10001 mAh. Stanowi to rewolucyjny skok w technologii zasilania, który nie tylko ugruntuje pozycję marki jako pioniera w dziedzinie innowacji baterii, ale także wprowadza całą branżę w nową erę wytrzymałości klasy 10000 mAh. Nowe rozwiązanie zaspokaja oczekiwania użytkowników, którzy cenią sobie codzienną swobodę korzystania z urządzeń mobilnych bez konieczności ciągłego ładowania. Filozofia marki, Make it real, sprawia, że realme nieustannie koncentruje się na rozwiązywaniu realnych problemów młodych użytkowników dzięki innowacjom technologicznym.







Nieustającym wyzwaniem jest zaproponowanie wydajnego urządzenia, które podoła wielu zadaniom jednocześnie, więc marka podejmuje się stworzenia wytrzymałej baterii. Po ubiegłorocznej prezentacji koncepcyjnego smartfona z ogniwem 10000 mAh realme w rekordowym czasie z powodzeniem wprowadziło ogromną baterię do masowej produkcji.



Tytaniczna bateria o pojemności 10001 mAh zapewnia wystarczającą ilość energii, by urządzenie mogło pracować przez cały tydzień, a jednocześnie zachować wydajność przez cały cykl życia ogniwa na stabilnym poziomie. Dzięki zaawansowanej architekturze bezpieczeństwa oraz inteligentnej technologii przedłużania żywotności akumulator zapewnia niezawodność i trwałość na długo. Gwarantuje stałą moc wyjściową nawet w ekstremalnych warunkach, daje użytkownikom poczucie pewności i niezależności, gdziekolwiek się znajdują.



To przełomowe ogniwo o pojemności 10001 mAh stanie się sercem wkrótce dostępnego smartfona realme P4 Power. Dalsze szczegóły dotyczące specyfikacji technicznej, dostępności oraz planów wprowadzenia produktu na poszczególne rynki zostaną ogłoszone wkrótce.











źródło: Info Prasowe - realmy