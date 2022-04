realme prezentuje swój najnowszy tablet - Pad mini

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme oficjalnie zaprezentowała najnowszego przedstawiciela nowej generacji tabletów z systemem Android - realme Pad mini. Został on wyposażony w największą baterię w swoim segmencie cenowym - 6400mAh z szybkim ładowaniem 18W – oraz procesor Unisoc T616. Najnowszy tablet marki trafi do sprzedaży już 19 maja. Dzięki metalowej obudowie o grubości zaledwie 7.59 mm i wadze 372 g, realme Pad mini jest najcieńszym tabletem w swoim segmencie cenowym. Smukła obudowa ułatwia trzymanie go jedną ręką i zapewnia użytkownikom wygodę noszenia. realme Pad mini został wykonany z aluminium przy użyciu najlepszych technik obróbki mechanicznej, dzięki czemu charakteryzuje się najwyższą jakością, a jego „plecki” są przyjemne w dotyku. Nowy tablet dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: zielonym oraz niebieskim.







Niczym niezakłócona rozrywka

realme Pad mini jest wyposażony w baterię o największej, w swoim segmencie cenowym, pojemności 6400mAh. Dzięki niej użytkownicy mogą oglądać wideo na YouTube przez 12 godzin, uczestniczyć w spotkaniach online przez ok. 15 godzin lub grać przez 8 godzin – bez konieczności ładowania urządzenia.



realme Pad mini został wyposażony w funkcję szybkiego ładowania 18W, umożliwiając sprawne naładowanie baterii w przypadku jej niskiego poziomu. Ponadto, nowy tablet posiada funkcję ładowania zwrotnego, dzięki któremu użytkownicy mogą uzupełnić baterię smartfonu za pomocą kabla do transmisji danych.



Potężny procesor i szczyt rankingu AnTuTu

Dzięki 8-rdzeniowemu procesorowi Unisoc T616 o mocy do 2.0GHz oraz procesorowi graficznemu Mali G51 o mocy do 750MHz, użytkownicy realme Pad mini mogą uzyskać doskonałą jakość renderowania obrazu i wysoką stabilną częstotliwość odświeżania, co przekłada się na płynność użytkowania tabletu. Ponadto urządzenie uzyskało aż 204 454 punktów w rankingu AnTuTu, osiągając najwyższy wynik w swoim segmencie cenowym.



Najlepsze wrażenia wizualne i dźwiękowe

realme Pad mini posiada 8.7-calowy ekran WXGA+ (Wide Extended Graphics Array), który pokrywa 84.59% powierzchni panelu przedniego. Tablet jest również wyposażony w system stereo z dwoma głośnikami, oferując doskonałe wrażenia z oglądania filmu czy grania w ulubione gry.



Dostępność i cena

Od 19 maja najnowszy model realme Pad mini dostępny będzie dwóch wariantach cenowych: 899 PLN (WiFi 4 + 64 GB) oraz 999 PLN (LTE 4 + 64 GB) w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD oraz x-kom, a także na sklep-realme.pl oraz w realmeshop.pl.























Źródło: Info Prasowe / realme