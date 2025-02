realme przedstawia cenę regularną smartfonów z serii 14 Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas zbliżających się targów Mobile World Congress (MWC) 2025 w Barcelonie, realme wprowadzi na europejski rynek smartfony z serii realme 14 Pro, obejmujące modele 14 Pro+ i realme 14 Pro - pierwszą na świecie linię telefonów zmieniających kolor obudowy pod wpływem zimna. We współpracy z cenionym skandynawskim studiem wzornictwa przemysłowego Valeur Designers, marka realme stworzyła unikalny, perłowy design dla serii 14 Pro. Zainspirowana oceaniczną fantazją, prezentuje wyrafinowaną, przypominającą muszlę teksturę, a wszystko to w ultra eleganckiej obudowie – realme 14 Pro ma zaledwie 7.55 mm grubości, podczas gdy 14 Pro+ ma mniej niż 8 mm.







Dzięki przełomowej technologii zmiany koloru pod wpływem zimna - pierwszej tego rodzaju w branży smartfonów - seria 14 Pro wykorzystuje zaawansowane pigmenty termochromowe reagujące na temperaturę. Ta innowacyjna funkcja pozwala tylnej obudowie telefonu przejść z oszałamiającej perłowej bieli do żywego błękitu, gdy temperatura spada poniżej 16°C, a następnie wraca do pierwotnego stanu wraz ze wzrostem temperatury. Co więcej, każda tylna obudowa smartofnów z serii 14 Pro w kolorze perłowym jest unikatowa, dzięki czemu nie ma dwóch smartfonów o takich samych wzorach.

Nowe urządzenia realme w szarym wariancie kolorystycznym wykonano z wegańskiej skóry zamszowej, która oferuje wysoki poziom elegancji i wyjątkowe doznania dotykowe. Ta innowacyjna konstrukcja sprawia, że urządzenie świetnie leży w dłoni, a jednocześnie zapewnia antypoślizgową powierzchnię.



Stylowy smartfon imprezowy

Wyjątkowa klarowność, będąca fundamentem najlepszych smartfonów fotograficznych, jest kluczowym elementem doskonałości obrazowania serii 14 Pro. Zaprojektowany jako najlepszy towarzysz imprez, model 14 Pro+ na nowo definiuje fotografię nocnego życia dzięki pierwszemu na świecie systemowi potrójnej lampy błyskowej. Gdy światła przygasają i zaczyna się impreza, potrójny Flesz MagicGlow przekształca się w osobistą ekipę oświetleniową. Ten rewolucyjny system zapewnia potrójne oświetlenie - przednie, boczne i wypełniające otoczenie - odtwarzając warunki oświetleniowe klasy studyjnej w słabym otoczeniu. Użytkownicy mogą również dostosować ustawienia oświetlenia i temperatury barwowej, aby wykonywać wysokiej jakości zdjęcia w każdej sytuacji.



realme 14 Pro+ wyróżnia się również jako jedyny smartfon ze średniej półki, który oferuje peryskopowy teleobiektyw, zazwyczaj zarezerwowany dla flagowych urządzeń ze względu na ich wysoką cenę. Jego profesjonalny obiektyw peryskopowy jest wyposażony w wyjątkowy 1/2-calowy czujnik Sony IMX882, oferując jedyny w segmencie 120-krotny SuperZoom. Uzupełnia go główny aparat Sony IMX896 OIS o rozdzielczości 50 MP z matrycą 1/1.56 cala, zapewniający klarowność na poziomie lustrzanki cyfrowej w różnych warunkach oświetleniowych.



Zasilany przez NEXT AI, realme z dumą wprowadza najnowszą technologię Ultrawyrazistość 2.0 w modelach 14 Pro+ i 14 Pro, po raz pierwszy wprowadzając funkcję superrozdzielczości AI do tego segmentu. W porównaniu do poprzedniej generacji, funkcja ta ma zastosowanie do szerszego zakresu źródeł obrazu, od zdjęć wykonanych na miejscu po zdjęcia online, natychmiast przekształcając rozmyte obrazy w wyraźne. Dzięki trybowi szybkiej migawki AI, użytkownicy mogą bez wysiłku uchwycić szybko poruszające się obiekty z wyraźnością w dynamicznych sytuacjach, zapewniając ostre i żywe zdjęcia zwierząt domowych, wydarzeń sportowych lub innych dynamicznych scen.



Tytaniczna bateria i topowa wydajność

Seria realme 14 Pro oznacza imponujący skok wydajności, zaprojektowany z myślą o podniesieniu komfortu pracy, gier i rozrywki. Oba modele wyposażono w potężną baterię o pojemności 6000 mAh. Dzięki innowacyjnej technologii baterii realme Flex Pack, 14 Pro+ zapewnia o 15% większą pojemność i o 20% dłuższą żywotność baterii w porównaniu do swojego poprzednika, zachowując przy tym smukły profil.



realme 14 Pro+ może pochwalić się flagowym, poczwórnie zakrzywionym wyświetlaczem - pierwszym w swoim segmencie. Dzięki ultracienkim symetrycznym ramkom o grubości 1.6 mm, osiąga najwyższy w segmencie stosunek ekranu do obudowy wynoszący 93.8%. Rozdzielczość 1.5K oferuje krystalicznie czysty obraz, a przyciemnianie 3840 PWM o ultra wysokiej częstotliwości chroni oczy podczas długiego użytkowania. Sercem 14 Pro+ jest procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 5G, natomiast realme 14 Pro napędza chipset MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G. Oba modele oferują do 512 GB pamięci wewnętrznej oraz dynamiczne konfiguracje pamięci RAM do 12 GB + 14 GB wirtualnej pamięci RAM, co zapewnia płynną wielozadaniowość i wystarczającą ilość miejsca na wszystkie dokumenty i zdjęcia. Seria 14 Pro posiada zaawansowany system chłodzenia chłodzenia komorą parową 3D o powierzchni 6000 mm² - największy w tym segmencie, dzięki czemu wyróżnia się wydajnością w grach.



Zaprojektowana z myślą o trwałości, seria 14 Pro od realme wyróżnia się certyfikatem TÜV Rheinland oraz oferuje stopnie ochrony IP66, IP68 i najwyższy IP69, co zapewnia wyjątkową odporność na kurz i wodę. Telefony mogą wytrzymać zanurzenie w wodzie na głębokość dwóch metrów przez 48 godzin i nadal działać bez zarzutu, a także obsługują filmowanie w trybie podwodnym przez maksymalnie godzinę. Oba modele posiadają również certyfikat odporności na wstrząsy klasy wojskowej, co pozwala im wytrzymać codzienne trudy. Niezależnie od tego, czy chodzi o intensywny dzień pracy, czy przygody na świeżym powietrzu, seria 14 Pro łączy trwałość z najnowocześniejszą technologią, aby sprostać wymaganiom dynamicznego stylu życia.



Konkurencyjne ceny

realme 14 Pro+ oferuje niezrównane połączenie flagowych funkcji w bardzo konkurencyjnej cenie, co czyni go wyróżniającym się wyborem na rynku smartfonów. Cena realme 14 Pro+ zaczyna się od 2299 PLN za wariant 8GB/256GB, podczas gdy cena realme 14 Pro zaczyna się od 1799 PLN. Producent ujawni również ekscytujące oferty cenowe w dniu oficjalnej europejskiej premiery 3 marca.

















źródło: Info Prasowe - realmy