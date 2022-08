realme w TOP 3 Europy Środkowo-Wschodniej

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme to jedna z nielicznych marek, spośród pięciu czołowych producentów smartfonów, która zarejestrowała wzrost dostarczenia telefonów w drugim kwartale 2022 roku (w porównaniu do tego okresu w 2021 r.). Według najnowszego raportu Counterpoint wynosi on aż 21%. Co więcej, raport Canalys dotyczący globalnego dostarczenia smartfonów w drugim kwartale 2022 roku wykazał, że realme znalazło się w pierwszej trójce producentów smartfonów w Europie Środkowo-Wschodniej. Osiągnięty wynik w tym zestawieniu podkreśla postęp marki, która w pierwszym kwartale 2022 roku zajęła czwarte miejsce.







Firma realme była aktywna w drugim kwartale 2022 roku. Wprowadziła na europejski rynek najszybciej ładujący się smartfon na świecie – realme GT NEO 3 z ładowaniem UltraDart o mocy 150W. Do sprzedaży trafił także wynik wyjątkowej współpracy z twórcami legendarnej mangi i anime - realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition. Dodatkowo, chcąc sprostać zróżnicowanym wymaganiom europejskich użytkowników, realme poszerzyło swoje portfolio o telefony realme 9 i realme 9 5G.



Na uwagę zasługuje fakt, że realme - po raz pierwszy - znalazło się na liście Google i Kantar BrandZ Chinese Global Brand Builders 2022. Ranking, wydawany co roku, mierzy, jak chińskie marki są postrzegane przez konsumentów na 11 międzynarodowych rynkach. realme pojawiło się w tym zestawieniu po raz pierwszy i zdobyło nagrodę specjalną: Best Newcomer for Balanced Growth. Marka jest również najmłodszym producentem na liście Top 50, co świadczy o jej rosnącym znaczeniu wśród młodych odbiorców.



























Źródło: Info Prasowe / realme