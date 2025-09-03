realme wyznacza nowy standard w zakresie trwałości baterii

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme z dumą ogłasza, że wszystkie produkty marki na rok 2025 – od podstawowego modelu Note 70T, przez średniej klasy serię 14 Pro, aż po flagową serię GT 7 – są wyposażone w baterię wystarczającą na co najmniej 1000 cykli ładowania, co przekracza standard branżowy wynoszący 800 cykli. To osiągnięcie podkreśla zaangażowanie realme w integrację technologii akumulatorów z trwałością oferowaną użytkownikowi, dzięki czemu zapewnia stałą wydajność i minimalizuje wpływ na środowisko. Osiągnięcie poziomu 1000 cykli oznacza, że urządzenia realme zachowują co najmniej 80% swojej pierwotnej pojemności baterii nawet po 1000 pełnych cyklach ładowania i rozładowania. Niniejszym użytkownicy zyskują prawie trzy lata codziennego pełnego ładowania przy minimalnej degradacji, co skutecznie rozwiązuje typowe problemy, takie jak przedwczesna awaria baterii i częste wymiany.







Droga do 2027 roku: 1400 cykli i więcej

realme zamierza nieustannie podnosić poprzeczkę jeszcze wyżej i dąży do osiągnięcia minimum 1400 cykli ładowania baterii we wszystkich produktach wprowadzonych na rynek w 2027 roku. Ten ambitny cel będzie realizowany dzięki ciągłym inwestycjom w materiały nowej generacji i systemy zarządzania baterią oparte na sztucznej inteligencji.



Wiodąca pozycja realme w dziedzinie technologii akumulatorów nie jest nowością. W zeszłym roku marka zaskoczyła branżę swoją technologią SuperSonic Charge o mocy 320 W: ustanowiła tym samym światowy rekord szybkości ładowania i zademonstrowała swoją zdolność do przekraczania granic technologicznych. W tym roku, również z okazji swoich 7. urodzin, realme kontynuuje wprowadzanie innowacji i wdraża przełomowy prototyp smartfona z baterią o pojemności 15 000 mAh. Marka kładzie nacisk na redefiniowanie rozwiązań w zakresie magazynowania energii dla nowoczesnych urządzeń.



Najnowsze rozwiązania w połączeniu z powszechnym stosowaniem tytanicznej baterii o wysokiej gęstości i inteligentnych protokołów ładowania w całym portfolio produktów podkreślają, że realme plasuje się jako pionier w dziedzinie technologii baterii. Marka koncentruje się zarówno na ekstremalnej wydajności, jak i codziennej niezawodności, nie tylko spełnia bieżące wymagania użytkowników, ale także przewiduje przyszłe trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju i trwałości.











źródło: Info Prasowe - realmy