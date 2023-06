realme z serii 11 Pro 5G zadebiutują w Europie, już 20 czerwca

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już za tydzień, 20 czerwca, najnowsze smartfony realme trafią na europejski rynek. Przy okazji nadchodzącej premiery modeli 11 Pro+ 5G i 11 Pro 5G marka ma przyjemność poinformować o globalnym partnerstwie fotograficznym z Lonely Planet – renomowanym wydawcą przewodników turystycznych. realme wierzy, że fotografia mobilna powinna pozwalać użytkownikom intuicyjnie uwieczniać chwile i swobodnie wyrażać siebie. Najnowsze smartfony marki z serii 11 Pro 5G zostały stworzone zgodnie z tą koncepcją. Producent nawiązał współpracę z Lonely Planet, której efektem są 3 niestandardowe filtry zdjęć dostępne w nowych modelach telefonów. Na użytkowników czeka także spersonalizowany wspólny znak wodny realme i Lonely Planet.







Topowy w segmencie aparat 200 MP

realme 11 Pro+ 5G posiada unowocześniony sensor Samsung ISOCELL HP3 SuperZoom, o rozmiarze 1/1.4 cala oraz przesłoną f/1,69. Smartfon wykorzystuje technologię wewnątrz czujnika do obsługi czterokrotnego, bezstratnego zoomu, co pozwala na robienie zdjęć w ultrawysokiej rozdzielczości - nawet z dużej odległości. Entuzjaści fotografii mobilnej mogą cieszyć przednim obiektywem do selfie Sony Selfie 32 MP oraz dodatkowym rozwiązaniom wspierającym ich pasję, jak tryb Portretu Grupowego czy tryb Fotografii Ulicznej 4.0.

Model realme 11 Pro oferuje obiektyw główny 100 MP oraz dwukrotny, bezstratny zoom, a także tryb Auto-Zoom czy tryb Fotografii Ulicznej 4.0.



Najlepszy w segmencie zakrzywiony wyświetlacz 120 Hz

Zarówno realme 11 Pro + 5G, jak i 11 Pro 5G są wyposażone zakrzywiony ekran o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Wyświetlacz oferuje 1 miliard kolorów, szczytową jasność 950 nitów oraz współczynnik kontrastu 5 000 000:1. Dzięki technologii COP Ultra, smartfony realme z serii 11 Pro 5G zapewniają stosunek ekranu do obudowy na poziomie 93,65%. Seria realme 11 Pro 5G obsługuje także natychmiastowe próbkowanie dotykowe 1260 Hz i jest wyposażona w algorytm optymalizacji X-touch 2.0, znacznie redukujący pomyłki dotyku podczas codziennego użytkowania.

























Źródło: Info Prasowe / realme