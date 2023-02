realme zapowiada inwestycje i rozwój ośrodków badawczych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podążając za misją zapewnienia konsumentom dostępu do przełomowych technologii, marka realme inwestuje w rozwój realme Global Institute of Leap-forward Technology, czyli dedykowanego centrum badawczo-rozwojowego w Shenzhen, a także w wyspecjalizowany oddział analityczny w Indiach. realme Global Institute of Leap-forward Technology – ośrodek w Chinach – tworzy ponad 60 globalnych ekspertów z obszaru nowych technologii. Skupi się on na kreowaniu innowacji w 6 głównych sektorach, w tym: ładowania, fotografii, rozrywki mobilnej oraz wzornictwa. Instytut będzie również ściśle współpracować z partnerami i laboratoriami przemysłowymi zarówno w Azji, jak i poza tym obszarem. Warto także podkreślić, że realme rozszerzyło już swój zespół badawczo-rozwojowy, który obecnie stanowi 60% wszystkich pracowników firmy.







Instytut w Chinach skupi się na opracowywaniu innowacji technologicznych, natomiast centrum badawczo-rozwojowe w Indiach będzie odpowiadać za analizę informacji zwrotnych od użytkowników oraz implementację wniosków, które wyznaczać będą następne kierunki rozwoju firmy.



W oparciu o najnowszy raport ośrodka Counterpoint, realme wiedzie prym w sferze innowacji związanych z szybkim ładowaniem. Marka po raz pierwszy wprowadza takie rozwiązanie w smartfonach w przedziale cenowym poniżej 150 dolarów i nieustannie realizuje komercjalizację innowacji w technologii szybkiego ładowania. W 2020 roku, wraz z premierą modelu realme X7, firmie udało się dostarczyć technologię ładowania 65W, dzięki czemu szybkie ładowanie stało się bardziej dostępne dla szerszej grupy konsumentów. Kolejnym przełomem był smartfon realme GT NEO 3 150W, który w połowie roku 2022 umożliwił użytkownikom naładowanie 50% baterii urządzenia w zaledwie 5 minut.



Na uwagę zasługuje fakt, że już 28 lutego, podczas targów MWC 2023 w Barcelonie, marka realme zaprezentuje swój najnowszy flagowiec, który jako pierwszy komercyjny smartfon oferować będzie błyskawiczne ładowanie o mocy 240W. Jest to najszybsza technologia ładowania na świecie, które wykorzystuje standardowy interfejs USB typu C.





















Źródło: Info Prasowe / realme