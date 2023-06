realme zaprasza na święto gamingu z uniwersum Riot Games

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka realme ma zaszczyt zaprosić wszystkich fanów gamingu i gier studia Riot Games na niezwykłe wydarzenie. Od 30 czerwca do 2 lipca w łódzkim centrum EC1 w Hali Maszyn odbędzie się festiwal Meet at Rift. Wstęp jest darmowy, a na uczestników czekać będą liczne atrakcje, w tym: turnieje e-sportowe, strefy free to play, konkursy cosplay, a także liczne zmagania i aktywacje, których laureaci zostaną nagrodzeni wyjątkowymi upominkami. realme, partner wydarzenia, przygotowało liczne stanowiska umożliwiające wypróbowanie mobilnych rozgrywek ze świata Riot Games, a także zaprasza do udziału w dedykowanych zmaganiach z wyjątkowymi nagrodami ufundowanymi przez markę.







Wydarzenie w szczególności przeznaczone dla fanów uniwersum stworzonego przez Riot Games. Na imprezie organizowanej przez zespół GAM3RS_X oraz licznych partnerów znajdzie się siedem tematycznych stref, w tym poświęcona League of Legends, na której będzie można wziąć udział w turnieju społecznościowym, Teamfight Tactics, która zaoferuje możliwość spotkania profesjonalnych graczy, strefę Mobile, gdzie do wygrania będą nagrody od marki realme, a także wioskę League of Legends, oraz strefy Meet & Greet i Riot Zone. Festiwal rozpocznie się już w najbliższy piątek (30 czerwca) i potrwa aż do 2 lipca. Każdy może uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu organizowanym w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi, gdyż wstęp jest bezpłatny!



Meet at Rift to unikalna okazja zanurzenia się w świat Riot Games, poznania profesjonalnych e-sportowców, a także dzielenia się swoją pasją z innymi fanami gier i fantastyki. Na na scenie głównej będzie można oglądać rozgrywki w League of Legends w ramach turnieju Meet at Rift: Invitational, gdzie stawką będzie pula nagród wysokości 20 tysięcy złotych. Ponadto publiczność będzie mogła wziąć udział w quizie, w którym każdy będzie miał możliwość sprawdzić swoją wiedzę o świecie League of Legends. Nie zabraknie także konkursu na najlepszy cosplay, jak również wielu niespodzianek i innych rozgrywek, w których do wygrania będą cenne i wyjątkowe nagrody.



Dodatkowo, w niedzielę, na scenie głównej odbędzie się finał Streamers League VALORANT. W kwalifikacjach online do turnieju brali udział streamerzy z 19 krajów. Czwórka z najlepszych drużyn w swoich regionach zmierzy się ze sobą w rywalizacji o pulę 15 000 euro! Na scenie zobaczymy drużyny z Polski, Czech, Bułgarii oraz Węgier.



Jednak festiwal to nie tylko rozgrywki gamingowe. Organizatorzy zaplanowali także cykl prelekcji Voice Chat. Prowadzone przez twórców internetowych oraz przedstawicieli społeczności fanów prelekcje będą obejmować szeroką gamę tematów związanych z gamingiem oraz produkcjami Riot Games. Część prelekcji skupi się na rozwoju gamingu i przyszłości branży, podczas gdy inne będą dotyczyć takich aspektów, jak rozgrywki ligowe czy mechaniki gier Riot. Ponadto, agenda oferuje również warsztaty cosplay, podczas których uczestnicy będą mogli zgłębić tajniki tworzenia imponujących kostiumów inspirowanych postaciami z gier.



W programie festiwalu nie zabraknie również znanego z poprzedniego roku formatu Meet at Rift Talks – konferencji, na której liderzy branży e-sportowej podzielą się swoimi opiniami i spostrzeżeniami na temat kondycji polskiej sceny e-sportowej związanej z grami Riot Games.



Poza halą festiwalową, uczestnicy będą mieli okazję skorzystać ze strefy Food Trucków, w której będą serwowane dania z różnych zakątków świata. realme gorąco zachęca do udziału w wakacyjnej odsłonie Meet at Rift!











Źródło: Info Prasowe / realme