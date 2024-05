realme zaprezentowała w Polsce swoje najnowsze smartfony

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już dziś marka realme oficjalnie zaprezentowała w Polsce swoje najnowsze smartfony - realme 12+ 5G, realme 12 5G oraz realme 12x 5G. Modele, plasujące się w średnim segmencie cenowym, wyróżniają się wysoką wydajnością, rozbudowanymi funkcjonalnościami aparatów oraz dopracowanym designem, charakterystycznymi dla smartfonów premium. realme 12+ 5G towarzyszy poteżny procesor MediaTek Dimensity 7050 5G, który zapewnia wyjątkową wydajność. Wykonany w technologii 6 nm, posiada 8 rdzeni 64-bitowego CPU, w tym 2 rdzenie ARM Cortex-A78 taktowane zegarem 2.6 GHz oraz 6 rdzeni ARM Cortex-A55 taktowanych zegarem 2.0 GHz.







Dodatkowo, smartfon wykorzystuje układ chłodzenia parą, jeden z najbardziej zaawansowanych systemów obniżania temperatury w swojej klasie. Ultra-niska konsumpcja energii procesora zapewnia dłuższe użytkowanie, co czyni realme 12+ 5G dobrym wyborem nawet dla najbardziej wymagających użytkowników. Ponadto, nowy model od realme wyposażony jest w stabilizację obrazu Optical Image Stabilization (OIS) od Sony oraz aparat główny z matrycą Sony LYT-600 o rozdzielczości 50 MP. Pozwala to na stabilne, niskoszumowe zdjęcia w różnych warunkach. W przeciwieństwie do innych smartfonów średniej klasy, realme 12+ 5G oferuje innowacyjny 2-krotny zoom w matrycy, zachowując przy tym wysoką jakość obrazu przy różnych ogniskowych, co skutkuje doskonałymi zdjęciami z różnych odległości.



Co więcej, obecny w smartfonie nowy system Snap Portrait pozwala na szybkie wywołanie aparatu i zrobienie nawet 208 zdjęć na minutę w trybie ciągłym, a algorytm Cinematic Bokeh odtwarza efekty rozmycia na poziomie lustrzanek cyfrowych, dając użytkownikom pełną kontrolę nad głębią ostrości i tworzeniem portretów o charakterze filmowym. Współpracując z laureatem Oscara i operatorem filmowym Claudio Mirandą, realme stworzyło trzy filtry inspirowane jego nagradzanymi filmami: „Życie Pi”, „Dziwny przypadek Benjamina Buttona” i „Top Gun: Maverick”.



Stworzony wraz z uznanym projektantem zegarków luksusowych, Ollivierem Savéo, design realme 12+ 5G czerpie z bogatego doświadczenia twórcy przy pracy z markami, takimi jak Rolex, Roger Dubuis, Piaget, Breitling i Quentin. Projekt nowego smartfona nawiązuje do wyrafinowanego rzemiosła luksusowych zegarków, prezentując okrągły moduł obiektywu z ponad 500 gradientowymi wzorami. Wykończenie krawędzi telefonu za pomocą techniki Polished PVD (Physical Vapor Deposition) dodaje mu elegancji, a materiał wegańskiej skóry jest 10% miększy niż w poprzedniej generacji, bardziej odporny na zabrudzenia, lekki i doskonale wyważony dla komfortu użytkowania. Nowy realme 12+ 5G to wyjątkowe wrażenia dzięki ekranowi AMOLED 120 Hz, a także pojemnej baterii o pojemności 5000 mAh, która zapewnia niemal pełny dzień użytkowania i immersyjnemu dźwiękowi.



realme 12 5G: szybki bohater 5G

realme 12 5G może poszczycić się potężnym procesorem Dimensity 6100+ 5G, który wykorzystuje architekturę 8-rdzeniową i technologię procesu 6 nm, aby bezproblemowo spełniać wymagania użytkowników. Dzięki dużej pamięci RAM do 8 GB oraz 256 GB pamięci ROM smartfon działa płynnie w każdej sytuacji, nawet przy jednoczesnym obsługiwaniu wielu funkcji.



Model ten został wyposażony w najlepszy w swoim segmencie główny aparat o rozdzielczości 108 MP z 3-krotnym zoomem optycznym, który zapewnia wyjątkową klarowność obrazu. Jego istotną cechą jest wyświetlacz Sunlight FHD+, oferujący spektrum 16,7 miliona kolorów i rozdzielczość 2400*1080. Maksymalna jasność wyświetlacza wynosząca nawet 950 nitów zapewnia czytelność w każdych warunkach oświetleniowych.

realme 12 5G nawiązuje do luksusowego designu zegarków i występuje w dwóch modnych kolorach: zielonym i fioletowym, oferując unikalny wygląd. Oprócz estetyki, zapewnia on wydajność przy niskim zużyciu energii i jest wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh oraz szybkie ładowanie 45W SUPERVOOC. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z telefonu przez długi czas bez obaw o żywotność baterii, ograniczenia w przestrzeni dyskowej czy spadki wydajności, a realme 12 5G redefiniuje oczekiwania wobec smartfonów klasy średniej.



realme 12x 5G: wzornictwo „lekkie jak piórko”

Ostatni z nowej rodziny realme 12 5G, model 12x 5G, to urządzenie, który wprowadza unikatowe wzornictwo do segmentu średniego. Wykorzystując nanoskalową fotolitografię, powierzchnia telefonu jest wykończona setkami tysięcy tekstur piór, które w świetle słonecznym ciekawie „grają” z przesuwającym się światłem i cieniem, jednocześnie podkreślając subtelny design smartfona. W połączeniu z cienką konstrukcją o grubości zaledwie 7.89 mm, realme 12x 5G można określić jako „lekki jak piórko”.



Co więcej, smartfon wyposażony w potężny chipset Dimensity 6100+ osiąga imponujący wynik ponad 415800 punktów w teście AnTuTu. W połączeniu z ekskluzywnym trybem AI Boost, bez problemu radzi sobie z grami i wymagającymi zadaniami.

Za sprawą certyfikatu TÜV SÜD na 48 miesięcy urządzenie gwarantuje płynność działania nawet po czterech latach użytkowania. Zapewnia również kompleksową trwałość dzięki normie szczelności klasy IP54 na wodę i kurz.



Ceny i dostępność

W związku z oficjalną premierą smartfonów z serii realme 12 5G producent przygotował wyjątkową ofertę cenową, która potrwa od 17 do 30 maja:

- realme 12+ 5G (12/512) w specjalnej cenie 1699 PLN można nabyć w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Max Elektro, a także na Allegro oraz realmeshop.pl. Cena regularna tego modelu wynosi 1899 PLN.

- realme 12 5G (8/256) w specjalnej cenie 1299 PLN można nabyć w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Max Elektro, a także na Allegro oraz realmeshop.pl. Cena regularna tego modelu wynosi 1399 PLN.



Co więcej, realme wraz z operatorami sieci T-Mobile, Play oraz Plus przygotowało ofertę cash back, dzięki której każdy kto od 17 do 30 maja zakupi wybrane modele z serii realme 12 5G otrzyma 100 PLN zwrotu na swoje konto.































źródło: Info Prasowe - realmy