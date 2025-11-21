soundcore - Black Friday z rabatami do 50%

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W tym roku Black Friday zabrzmi głośniej niż kiedykolwiek. soundcore, marka należąca do Anker Innovations, przygotowała specjalne zniżki sięgające nawet 50%. W ofercie są topowe słuchawki i głośniki, łączące zaawansowane technologie dźwięku, stylowy design i wydajność dopasowaną do różnych potrzeb: od relaksu i podróży po gaming i pracę. Promocja potrwa od 20 listopada do 1 grudnia 2025 roku i obejmie sprzedaż na Amazonie oraz w oficjalnym sklepie soundcore. To idealny moment, by postawić na dźwięk, który porusza i odkryć technologię, która zmienia sposób słuchania muzyki, oglądania filmów czy grania.







Przegląd promocyjnych produktów



soundcore Sleep A30 – inteligentne słuchawki douszne zaprojektowane z myślą o spokojnym, nieprzerwanym śnie. soundcore Sleep A30 wykorzystują hybrydowy system redukcji hałasu (Adaptive ANC), który analizuje dźwięki otoczenia i kształt kanału słuchowego, dynamicznie dostosowując redukcję hałasu w czasie rzeczywistym. Skutecznie eliminuje chrapanie, hałas uliczny i buczenie urządzeń, zapewniając ciszę niezależnie od warunków. Z kolei tryb AI Brainwave Sound wykorzystuje fale binauralne, które pomagają zsynchronizować aktywność mózgu z rytmami relaksacyjnymi, wspierając szybsze zasypianie. Cena: 799 PLN (zamiast 999 PLN, rabat 20%)



soundcore Space One Pro – technologia klasy premium w kompaktowej, składanej formie. To słuchawki wokółuszne stworzone dla tych, którzy oczekują bezkompromisowej ciszy, czystości dźwięku i komfortu przez cały dzień. Wyposażone w 4-stopniowy system redukcji hałasu, Space One Pro analizują otoczenie, redukując nawet najbardziej uporczywe zakłócenia w czasie rzeczywistym, od szumu klimatyzacji po gwar biura. Zaawansowany tryb Adaptive ANC dopasowuje poziom tłumienia do Twoich ruchów i otoczenia, zapewniając niezmiennie czyste brzmienie w każdych warunkach. Sercem słuchawek są 40-mm przetworniki z potrójną membraną kompozytową, oferujące dźwięk o wysokiej rozdzielczości z obsługą LDAC i certyfikatem Hi-Res Audio. Niskie zniekształcenia harmoniczne (<3%) gwarantują naturalne, przestrzenne brzmienie z perfekcyjnym balansem tonów. Cena: 499 PLN (zamiast 699 PLN, rabat 29%)



soundcore Boom 2 Plus – siła dźwięku, która poruszy każdą przestrzeń. Ten przenośny głośnik Bluetooth nowej generacji został zaprojektowany z myślą o potężnym, czystym brzmieniu — zarówno na plenerze, jak i w domowym studiu. Dzięki mocy wyjściowej aż 140 W i technologii BassUp 2.0, Boom 2 Plus dostarcza głęboki, czysty bas o 160% mocniejszy niż poprzednia generacja. System 2+2 stereo z podwójnymi głośnikami niskotonowymi (50 W) i wysokotonowymi (20 W) oraz inteligentną zwrotnicą audio zapewnia zrównoważone, pełne brzmienie — od subtelnych tonów po energetyczne beaty. Cena: 599 PLN (zamiast 799 PLN, rabat 25%)



soundcore Liberty 4 NC – słuchawki, które definiują nowy standard w bezprzewodowym dźwięku. Liberty 4 NC wyposażono w zaawansowany system aktywnej redukcji szumów (ANC 2.0) z detekcją otoczenia, Hi-Res Audio Wireless, Bluetooth 5.3 i do 50 godzin pracy na jednym ładowaniu (z etui). Obsługa multipoint pozwala połączyć dwa urządzenia jednocześnie – np. laptop i smartfon – a personalizowany profil dźwięku HearID dostosowuje brzmienie do indywidualnego słuchu. Cena: 199 PLN (zamiast 399 PLN, rabat 50%)



Nebula X1 od soundcore - to projektor nowej generacji, który redefiniuje pojęcie domowej rozrywki, łącząc zaawansowaną technologię laserową, sztuczną inteligencję i perfekcyjny design. Dzięki potrójnemu optycznemu silnikowi laserowemu urządzenie oferuje oszałamiającą jasność 3500 lumenów ANSI i pokrycie 110% gamy kolorów Rec. 2020, gwarantując realistyczny, pełen głębi obraz w rozdzielczości 4K UHD. Dzięki technologii AI Space Adaptation projektor inteligentnie analizuje przestrzeń, automatycznie kalibrując pozycję, rozmiar i przejrzystość obrazu. Funkcja Memory Recall pozwala zapisać preferencje dla różnych pomieszczeń, by w kilka sekund przywrócić idealne ustawienia. Natomiast technologia Dolby Vision, certyfikacja ISF i TÜV Rheinland oraz ulepszony kontrast 56 000:1 (bazowy 5000:1 z 6-częściową przysłoną i systemem NebulaMaster) zapewniają kinowe wrażenia w każdym świetle: od nocnych seansów po oglądanie w ciągu dnia. Cena: 7999 PLN (zamiast 10499 PLN, rabat 24%).





























źródło: Info Prasowe - Anker Innovatio