soundcore prezentuje słuchawki Liberty 4 Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Anker Innovations i jego marka audio premium soundcore, wprowadzają na polski rynek model soundcore Liberty 4 Pro – najbardziej stylowe słuchawki w historii marki. Urządzenie wyposażono w zaawansowany, adaptacyjny system ANC, wykorzystujący sześć mikrofonów oraz barometryczny czujnik ciśnienia, których zadaniem jest skuteczne odcięcie użytkownika od świata zewnętrznego podczas słuchania muzyki. Dodatkowo, jako pierwszy model w historii soundcore, nowość wyposażona jest we wbudowany ekran prezentujący informacje o ustawieniach oraz dotykowy panel na przodzie obudowy, pozwalający na wygodne dopasowanie siły wyciszenia lub przejrzystości dźwięku.







Bazujący na sukcesie serii Liberty Pro nowy model wychwytuje i blokuje hałas otaczający użytkownika, wykorzystując do tego sześć mikrofonów oraz czujnik ciśnienia. Algorytm soundcore ANC 3.0 dopasowuje działanie systemu do zmieniającego się środowiska 3 razy na sekundę, zapewniając efektywne i niezauważalne wyciszenie hałasu.



Model Liberty 4 Pro ma wbudowany w etui ekran, prezentujący informacje o trybie pracy i poziomie wyciszenia. Ów wyświetlacz w przypadku modeli o matowej powierzchni pokrywy (czyli czarnym, białym, niebieskim i zielonym) widoczny jest po jej otwarciu, zaś w modelach z przeźroczystą pokrywą (alternatywne warianty niebieskiego oraz czarnego) jest widoczny również przy zamkniętej pokrywie.



Kolejną nowością jest zastąpienie klasycznego przycisku do parowania słuchawek dotykowym panelem, który służy również do regulacji natężenia ANC oraz poziomu przejrzystości dźwięku (wystarczy przesunąć palcem w lewo lub prawo).

Słuchawki soundcore Liberty 4 Pro oferują niesamowite wrażenia hi-fi – wykorzystując architekturę akustyczną ACAA i łącząc głośnik niskotonowy 10.5 mm z tytanowymi twitterami 4.6 mm (Coaxial Driver Architecture). Aby uzyskać najlepsze możliwe brzmienie, użytkownicy urządzeń z Androidem mogą aktywować kodek LDAC.



Nowość jest zawsze gotowa do pracy – dzięki systemowi szybkiego ładowania (5 minut ładowania w etui zapewnia energię na 4 godziny odtwarzania muzyki). Maksymalnie słuchawki mogą pracować do 10 godzin z wyłączonym ANC i do 7.5 godzin z włączonym aktywnym tłumieniem hałasu. Akumulator w etui zapewnia dodatkowe 30 godzin pracy, co łącznie daje do 40 godzin.



Model Liberty 4 Pro jest też oczywiście kompatybilny z aplikacją soundcore, co pozwala użytkownikom precyzyjnie dopasować profil dźwięku do własnych preferencji, a także z nową wersją HearID (systemu pozwalającego automatycznie dopasować dźwięk do swojego profilu słuchowego). Dostępny jest także 8-pasmowy equalizer, a także cały zestaw predefiniowanych profili brzmienia.



Dostępność i cena

Słuchawki Liberty 4 Pro dostępne są w kolorach czarnym, niebieskim, białym oraz zielonym i można je kupić m.in. w sklepach RTV Euro AGD, X-kom, Salony Denon, Media Expert, Komputronik oraz na Amazon.com. Cena nowości, to 599 PLN.

























źródło: Info Prasowe - Anker Innovatio