soundcore rozszerza serię Liberty

soundcore, marka audio należąca do Anker Innovations, ogłasza specjalną kampanię promocyjną dla swoich najnowszych słuchawek true wireless: nowych Liberty Buds oraz Liberty 5. Kampania, trwająca od 3 do 14 lutego 2026 roku, podkreśla dwa różne doświadczenia słuchowe: całodzienny komfort dzięki konstrukcji semi-in-ear oraz głębokie skupienie w hałaśliwym otoczeniu dzięki immersyjnemu Dolby Audio. Oba modele są dostępne w sklepie internetowym soundcore. Liberty Buds to nowy produkt w portfolio soundcore, zaprojektowany z myślą o osobach, które noszą słuchawki przez wiele godzin dziennie i oczekują wygody bez kompromisów w jakości dźwięku. Konstrukcja semi-in-ear bez uczucia ucisku sprawia, że słuchawki nie są głęboko osadzone w kanale słuchowym, co zmniejsza zmęczenie uszu podczas długich sesji słuchania.



Dzięki technologii Adaptive ANC 3.0, Liberty Buds dynamicznie dostosowują poziom redukcji hałasu w czasie rzeczywistym, zachowując równowagę między wyciszeniem a świadomością otoczenia. Słuchawki obsługują również Spatial Audio, oferując immersyjne brzmienie, a także LDAC i Hi-Res Audio Wireless, umożliwiające odtwarzanie dźwięku w wyższej rozdzielczości, z większą szczegółowością i klarownością – zarówno podczas słuchania muzyki, podcastów, jak i prowadzenia rozmów.

Dodatkowe funkcje obejmują system 4-Mic Clear Calls wspierany przez AI, Smart Translation w ponad 100 językach, odporność IP55 na kurz i zachlapania, a także do 30 godzin pracy na baterii z etui ładującym. Szybkie ładowanie umożliwia nawet 4 godziny odtwarzania po zaledwie 10 minutach ładowania. W trakcie kampanii Liberty Buds są dostępne w specjalnym zestawie promocyjnym, obejmującym bezpłatny głośnik przenośny soundcore Select 4 Go.

Liberty Buds są dostępne online w cenie 349 PLN i można je kupić w oficjalnym sklepie soundcore, na Amazon oraz na Allegro.



Liberty 5 – stworzone z myślą o koncentracji w miejskim zgiełku
Zaprojektowane dla użytkowników potrzebujących maksymalnej koncentracji w ruchu, soundcore Liberty 5 oferują wzmocnioną redukcję hałasu zoptymalizowaną pod kątem tłumienia ludzkiej mowy oraz codziennych rozproszeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w hałaśliwych przestrzeniach wewnętrznych, dzięki czemu idealnie nadają się do dojazdów do pracy, podróży, pracy w biurach typu open space czy kawiarniach, a także podczas przemieszczania się autobusem, tramwajem lub metrem, pomagając zachować skupienie w każdej sytuacji. Dzięki systemowi sześciu mikrofonów, algorytmom redukcji szumów opartym na AI oraz technologii Adaptive ANC 3.0, Liberty 5 skutecznie ograniczają rozpraszające dźwięki mowy w tle.

Słuchawki obsługują także Dolby Audio, LDAC oraz Hi-Res Audio, oferując bogate, szczegółowe i przestrzenne brzmienie dzięki membranom z papieru wełnianego. Funkcja multipoint umożliwia jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami i płynne przełączanie się między nimi, co zwiększa produktywność w ciągu dnia. Liberty 5 zapewniają do 12 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu oraz do 48 godzin z etui ładującym (lub 8 godzin / 32 godziny przy włączonym ANC). Szybkie ładowanie pozwala uzyskać nawet 5 godzin odtwarzania po 10 minutach ładowania, a klasa odporności IP55 zapewnia trwałość i niezawodność w codziennym użytkowaniu.

Podczas kampanii Liberty 5 są dostępne z 10% rabatem w cenie 349 PLN. Można je kupić w oficjalnym sklepie soundcore, na Amazon oraz na Allegro.

Pełen komfort. Pełnia wrażeń. Dokanałowe czy półdouszne? Znajdź słuchawki dla siebie
Odpowiadając na różne style korzystania ze słuchawek i codzienne potrzeby użytkowników, najnowsza seria soundcore Liberty oferuje dwa odmienne doświadczenia. Podczas gdy Liberty Buds zostały stworzone z myślą o komforcie, długotrwałym użytkowaniu i codziennej wszechstronności, Liberty 5 odpowiadają na potrzeby osób poszukujących silniejszej izolacji od hałasu, produktywności i skupienia w zatłoczonych przestrzeniach. Razem pokazują zaangażowanie soundcore w tworzenie rozwiązań dopasowanych do różnych stylów życia, niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, dojazdy, naukę czy relaks.

Oba modele są dostępne w sklepie internetowym eufy, oferując użytkownikom wygodny sposób na zakup najnowszych rozwiązań audio soundcore.




