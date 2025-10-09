techbite PIX 3 15.6 – Nowy laptop do pracy, nauki i rozrywki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka techbite prezentuje swój najnowszy laptop – PIX 3 15.6. Urządzenie to łączy elegancki design z praktycznymi funkcjami, zapewniając komfortową pracę, naukę i rozrywkę. To propozycja dla użytkowników szukających niezawodnego

i nowoczesnego urządzenia do codziennego użytku – zarówno w domu, jak i w podróży. Nowy techbite PIX 3 15.6 został wyposażony w ekran o przekątnej 15.6 cala i rozdzielczości Full HD, który zapewnia dużą przestrzeń roboczą i wyraźny obraz. Obudowa z aluminiowymi elementami łączy nowoczesny wygląd z trwałością, dzięki czemu laptop świetnie sprawdza się w różnorodnych warunkach – od biura po domowy salon.







Urządzenie jest gotowe do pracy od razu po uruchomieniu, dzięki systemowi Windows 11 Home i pakietowi Microsoft Office, które oferują pełen zestaw narzędzi do pracy i nauki. Wydajny dysk SSD 128 GB oraz 8 GB pamięci RAM gwarantują szybkie działanie systemu i płynną wielozadaniowość, a technologia SSD skraca czas uruchamiania aplikacji do minimum.



Na uwagę zasługuje także bogaty zestaw portów – HDMI, Ethernet oraz trzy złącza USB (2.0, 3.0 i USB-C) – które zapewniają pełną łączność i wygodę podłączania akcesoriów bez dodatkowych adapterów. Laptop został również wyposażony

w akumulator 5000 mAh, umożliwiający nawet 5 godzin pracy na jednym ładowaniu.



Dzięki dużemu ekranowi i wyraźnym kolorom model PIX 3 15.6 sprawdza się nie tylko podczas pracy, ale także w chwilach relaksu – przy oglądaniu filmów, przeglądaniu zdjęć czy surfowaniu w sieci. To urządzenie, które łączy wydajność, styl i funkcjonalność, oferując użytkownikom pełną swobodę w codziennym korzystaniu z technologii.



Laptop techbite PIX 3 15.6 jest już dostępny w sprzedaży u operatorów Orange i Plus oraz w sklepie producenta. Cena urządzenia wynosi 1599 PLN.

































źródło: Info Prasowe - mPTech