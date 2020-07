uGo Squbby - by ruszyć się sprzed komputera

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

uGo Squbby to seria elektrycznych hulajnóg, które powinny zadowolić zarówno dorosłych, jak i dzieci. Każda z nich jest w stanie pokonać kilkanaście kilometrów na jednym ładowaniu i unieść minimum 100 kilogramów. Mogą one zatem być ciekawym i ekologicznym środkiem codziennego transportu. Serię hulajnóg elektrycznych uGo Squbby otwiera model Squbby 6,5” (UEH-1623). Jest on napędzany silnikiem elektrycznym o mocy 250 W, a energię dostarcza mu akumulator o pojemności pięciu amperogodzin. Producent deklaruje, że takie połączenie pozwala na pokonanie do 15 km, a prędkość maksymalna to 24 km/h.







Hulajnoga uGo Squbby 6,5” ma udźwig do 120 kilogramów, więc mogą z niej korzystać i dzieci, i dorośli. Podstawowe wyposażenie tego modelu obejmuje przednią lampę LED, stopkę, tempomat i ekran LCD, który wskazuje stan naładowania baterii, aktualną prędkość i przejechaną odległość.



Poziom wyżej plasuje się uGo Squbby 8” (UHE-1624). Dzięki akumulatorowi o większej pojemności (6 Ah) ma ona pozwolić na przejechanie do 18 km. Kosmetycznej korekcie uległa prędkość maksymalna, która wzrosła do 25 km/h. Hulajnoga elektryczna uGo Squbby 8” ma identyczny udźwig jak model 6,5”. Zmianie uległy zastosowane opony. Miejsce pełnych w rozmiarze 6,5” zajęły 8-calowe typu honeycomb. Fabryczne wyposażenie zostało z kolei uzupełnione o dzwonek i sygnalizację świetlną hamowania.



Ostatnią nowością jest hulajnoga elektryczna uGo Squbby 8,5” (UHE-1625). Posiada ona baterię o pojemności pięciu amperogodzin. Producent zdecydował się jednak na mocniejszy silnik elektryczny, który teraz ma 300 W. Urosły także koła, które mają tu 8,5 cala. Pod względem zasięgu hulajnoga uGo Squbby 8,5” wypada podobnie jak model 6,5” i pozwala na przejechanie do 15 km. Wyposażenie jest zaś niemal identyczne jak w wersji 8”. Wyjątek stanowią ekran LCD, który jest tutaj kolorowy oraz hamulec bębnowy zamiast mechanicznego.



Hulajnogi elektrycznie uGo Squbby już teraz powinny sukcesywnie pojawiać się w ofertach sklepów. Ich ceny sugerowane wynoszą odpowiednio 999 PLNdla modelu uGo Squbby 6.5” (UEH-1623), 1199 PLN w przypadku Squbby 8.0” (UEH-1624) oraz 1299 PLN dla uGo Squbby 8.5” (UEH-1625).





Dane techniczne:

• moc silnika:

- Squbby 6.5” i Squbby 8.0” - 250 W

- Squbby 8.5” - 300 W

• akumulator:

- Squbby 6.5” i Squbby 8.5” - 5 Ah / 36 V

▪ czas ładowania: 3 - 4 h

- Squbby 8.0” - 6 Ah / 36 V

▪ czas ładowania: 4 - 5 h

• prędkość maksymalna:

- Squbby 6.5” - 24 km/h

- Squbby 8.0” i Squbby 8.5” - 25 km/h

• zasięg:

- Squbby 6.5” - 10 - 15 km

- Squbby 8.0” - 15 - 18 km

- Squbby 8.5” - 12 - 15 km

• hamowanie:

- Squbby 6.5” i Squbby 8.0” - elektryczne i mechaniczne

- Squbby 8.5” - hamulec bębnowy

• maks. obciążenie:

- Squbby 6.5” i Squbby 8.0” - do 120 kg

- Squbby 8.5” - do 100 kg

• funkcje i wyposażenie:

- przednia lampa LED

- stopka

- tempomat

- trzy poziomy prędkości

- funkcja odepchnij się by jechać

- dzwonek (tylko modele 8.0” i 8.5”)

- sygnalizacja świetlna hamowania (tylko model 8,0”)

- wyświetlacz LCD (dystans, prędkość, poziom naładowania)

▪ mono w modelach 6.5” i 8.0”

▪ kolorowy w modelu 8.5”

• wymiary i waga:

- Squbby 6.5” - 96 x 42 x 106 cm, 8.5 kg

- Squbby 8.0” - 96 x 44 x 110 cm, 11 kg

- Squbby 8.5” - 110 x 42 x 118 cm, 12.6 kg















































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia