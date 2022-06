vivo rozszerza swoją działalność w Europie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

vivo, marka nr 5 wśród smartfonów na świecie, kontynuuje ekspansję w Europie, rozszerzając swoją obecność na 21 rynków. Poza Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Bułgarią, Chorwacją, Grecją, Czarnogórą, Macedonią Północną i Portugalią, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy marka vivo rozpoczęła działalność także na Słowacji i w Słowenii, a w ciągu tego roku otworzy swój oddział również w Holandii. W ostatnim tygodniu przedstawiciele wszystkich rynków wzięli udział w europejskiej premierze nowego flagowego modelu firmy vivo - X80 Pro, w Berlinie.







Strategia rozwoju vivo w Europie koncentruje się na stabilnej i zrównoważonej działalności. Rozwój aktywności regionalnej opiera się na silnych partnerstwach zarówno lokalnych jak i tych na poziomie europejskim. Jednym z nich jest niewątpliwie współpraca z UEFA EURO 2020 i 2024, których vivo jest oficjalnym partnerem i dostawcą smartfonów. Strategiczne inwestycje i trwałe relacje przynoszą pozytywne rezultaty. W efekcie, vivo jest aktualnie jedną z najszybciej rozwijających się marek w Europie i znajduje się w top 5 marek telefonii komórkowej na kilku rynkach europejskich.



X80 Pro – vivo prezentuje w Europie swój najbardziej zaawansowany flagowiec

Mając na celu dalszy rozwój, marka vivo wprowadziła na rynek europejski najnowszy smartfon X80 Pro 5G, zapewniający użytkownikom najwyższy standard fotografii mobilnej. Nowy flagowy smartfon jest efektem ponad półtorarocznej współpracy z firmą ZEISS i stanowi wizytówkę opracowanego wspólnie innowacyjnego systemu przetwarzania obrazu. Obie firmy wyznaczają nowe standardy jakości i precyzji. W efekcie, aparat X80 Pro przesuwa granice tego, co jest obecnie możliwe w zakresie obrazowania mobilnego.



Camera First: Kontynuacja współpracy badawczo-rozwojowej z firmą ZEISS

Począwszy od zawiązania strategicznej i długofalowej współpracy, firmy vivo i ZEISS postawiły sobie za cel odpowiedzieć na potrzeby konsumentów i wprowadzić profesjonalną jakość do świata mobilnej fotografii. Ustanawianie nowych standardów doskonałości możliwe jest dzięki wspólnym pracom w centrum vivo ZEISS Imaging Lab. Technicy vivo wraz z inżynierami ZEISS opracowują tam nowe, innowacyjne rozwiązania mobilne, wykorzystujące zaawansowane konstrukcje optyczne. W efekcie zastosowania inteligentnych procesów symulacyjnych i rygorystycznych procedur testowania udaje się osiągnąć profesjonalne standardy jakości a skonstruowane obiektywy sprowadzają do minimum zniekształcenia, cieniowania czy rozmycia kolorów, pomagając użytkownikom urządzeń vivo uzyskać idealne ujęcie.































Źródło: Info Prasowe / vivo