yeedi 2 hybrid - Autonomiczny robot sprzątający

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Autonomiczne roboty sprzątające na dobre zagościły w naszych domach. Jeszcze do niedawna wysoka cena tych urządzeń i słabość rozwiązań technicznych sprawiały, że był to ciekawy gadżet dla fanów nowych technologii, ale nie koniecznie sprzęt codziennego użytku. Jednak blisko 2 dekady ciągłego rozwoju oraz pojawienie się szeregu nowych graczy na rynku spowodowało, że gwałtownie przybyła liczba użytkowników robotów sprzątających, dla których to urządzenie należy do podstawowego wyposażenia domu podobnie jak pralka automatyczna czy zmywarka. Dzisiaj, za cenę dobrej klasy „ręcznego” odkurzacza, możemy nabyć zaawansowane technologicznie, autonomiczne urządzenie naszpikowane czujnikami, kamerami i sterowane za pomocą wyrafinowanego oprogramowania.







Nie są to pomniejszone wersje odkurzacza, ale sprzęt, dzięki któremu możemy zaoszczędzić dużo czasu, a jednocześnie cieszyć się większym komfortem życia.

Od niedawna na naszym rynku dostępne są roboty sprzątające firmy yeedi.



Jest to nowa marka, która zadebiutowała w tym roku, ale po jej produktach widać, że bazuje na wieloletnim doświadczeniu. Do tej pory dostępne w Polsce za pośrednictwem Aliexpress były dwa modele tej firmy; k650 i k700. Oba starannie wykonane, oferujące dużą moc ssania, oba z zaawansowaną technologią i oba w przystępnej cenie. K650 zaprojektowany z myślą o posiadaczach psów, doskonale radzi sobie ze sprzątaniem sierści i splątanych włosów, jest sterowany z poziomu aplikacji i może jednocześnie odkurzać i mopować. K700 dla odmiany, to urządzenie dla tych, którzy nie koniecznie są mistrzami nowych technologii, jest sterowany prostym pilotem z 3 przyciskami, większość funkcji ma automatycznych i jest wyposażony w technologię umożliwiającą tworzenie wirtualnej mapy domu.



Oba oferowane modele cieszą się dużą popularnością i zyskują świetne recenzje, co skłoniło producenta do kolejnego kroku i oto od kilku dni pojawił się następca – roboczo nazwany yeedi 2 hybrid. Oficjalnie firma nie ogłosiła jeszcze premiery tego urządzenia, ale już pierwsze egzemplarze można zakupić na Aliexpress w tzw. sprzedaży przedpremierowej. Yeedi 2 hybrid łączy w sobie zalety poprzedników i dorzuca do tego wiele nowych funkcjonalności i znacznie lepsze parametry pracy.



Moc ssania została zwiększona do 2500 Pa i pod tym względem należy do najmocniejszych na rynku. Przy czym możemy wybrać ustawienie od standardowej poprzez max i max + dla naprawdę bardzo brudnych powierzchni. Podobnie jak w modelu k650 i tutaj wybrano rozwiązanie umożliwiające jednoczesne odkurzanie i mopowanie co sprawia, że cały proces sprzątania podłóg przebiega w pełni autonomicznie. Warto przy tym zaznaczyć, że przy tak wysokich parametrach mocy robot emituje dźwięk o natężeniu zaledwie 55 dB, co można porównać z głośnością pracującej kuchenki mikrofalowej.



Dzięki lepszej 5200 mAh baterii maksymalny czas pracy został wydłużony do 200 min, co zapewnia możliwość wysprzątania ponad 200 m2 powierzchni. I oczywiście w chwili rozładowania akumulatora, urządzenie samo powraca do stacji ładowania, co dzisiaj stanowi już absolutny standard.



Robot doskonale radzi sobie z progami o wysokości do 2 cm, a jednocześnie niskoprofilowa konstrukcja sprawia że z powodzeniem sprząta pod meblami. Zestaw czujników zapobiega zarówno spadnięciu ze schodów jak i kolizji z meblami i innymi przeszkodami, dzięki czemu sprzątanie jest w pełni autonomiczne i nie wymaga żadnej ingerencji i pomocy ze strony użytkownika. Na osobne omówienie zasługuje zainstalowany software. Yeedi 2 hybrid oferuje to wszystko, co dzisiaj jest najlepsze na rynku w odniesieniu do robotów sprzątających.



Zastosowana technologia Visual SLAM umożliwia utworzenie i zapamiętanie mapy domu. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskujemy szeroką paletę możliwości zoptymalizowania pracy robota. Nie tylko sam proces poruszania się robota po domu jest skuteczniejszy i „inteligentniejszy” ale dodatkowo możemy lepiej zaplanować sprzątanie, wybierając indywidualnie poszczególne pomieszczenia. Dodatkowo zastosowanie wirtualnych granic daje możliwość wyłączenia określonych obszarów lub obiektów ze sprzątania.



Oficjalnie firma nie ogłosiła jeszcze premiery tego urządzenia, ale już pierwsze egzemplarze można zakupić na Aliexpress w tzw. sprzedaży przedpremierowej. Yeedi 2 hybrid łączy w sobie zalety poprzedników i dorzuca do tego wiele nowych funkcjonalności i znacznie lepsze parametry pracy.



Moc ssania została zwiększona do 2500 Pa i pod tym względem należy do najmocniejszych na rynku. Przy czym możemy wybrać ustawienie od standardowej poprzez max i max + dla naprawdę bardzo brudnych powierzchni. Podobnie jak w modelu k650 i tutaj wybrano rozwiązanie umożliwiające jednoczesne odkurzanie i mopowanie co sprawia, że cały proces sprzątania podłóg przebiega w pełni autonomicznie. Warto przy tym zaznaczyć, że przy tak wysokich parametrach mocy robot emituje dźwięk o natężeniu zaledwie 55 dB, co można porównać z głośnością pracującej kuchenki mikrofalowej.



Dzięki lepszej 5200 mAh baterii maksymalny czas pracy został wydłużony do 200 min, co zapewnia możliwość wysprzątania ponad 200 m2 powierzchni. I oczywiście w chwili rozładowania akumulatora, urządzenie samo powraca do stacji ładowania, co dzisiaj stanowi już absolutny standard.



Pracą urządzenia możemy sterować za pomocą przejrzystej i intuicyjnej aplikacji dostępnej na smartfony. Możemy za jej pośrednictwem ustawić zarówno moc jak i tryb pracy, zaplanować harmonogram sprzątania z indywidulanym określeniem poszczególnych pomieszczeń, a za pomocą wirtualnych granic nie tylko wyłączyć ale też wyznaczyć określone obszary sprzątania. Aplikacja śledzi i zapisuje na bieżąco zużycie akcesoriów i historię pracy. Nie zabrakło też sterownia głosem oraz przydatnej funkcji „ znajdź mojego robota”. I nie musimy się martwić że nasz robot się „zestarzeje”, bo aplikacja jest uaktualniana na bieżąco przez łącze wifi.



Cena i dostępność

Yeedi 2 hybrid jest dostępny na Aliexpress z dostawą w ciągu 3 dni z magazynu w Polsce. Normalna cena wynosi 1765 PLN.

Obecnie w ramach promocji można nabyć to urządzenie z 40% zniżka za 1059 PLN https://pl.aliexpress.com/item/1005001809545966.html



Została też przedłużona promocja na pozostałe roboty sprzątające marki yeedi.

Yeedi K650 można nabyć już za 635 PLN,

a yeedi K700 za 825 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / yeedi