Strona 1 - Jakie gry kasynowe preferują polacy?

Jakie gry kasynowe preferują polacy?

Od wielu lat w internecie prężnie rozwija się biznes kasyn internetowych. Początkowo, dostępne były one tylko w niektórych krajach. Od niedawna polscy gracze mogą także cieszyć się z gry w kasynie online. Jak mawiają, co kraj to obyczaj, każda nacja ma swoją ulubioną grę. Francuzi spędzają swój czas w kasynie grając w większości w ruletkę, Anglicy preferują blackjacka. Jaką grę jednak wolą polacy?





Nietypowy wybór, pasjans

Sprawdzając statystyki wyszukiwań, to właśnie ta gra, spośród wszystkich gier hazardowych, cieszy się największą popularnością. Całkiem możliwe, że jest to głęboko zakorzenione w naszej kulturze poprzez powiązania tej gry z wróżeniem, co było praktykowane na terenach naszego kraju. Fale popularności tej gray zapoczątkowało wydanie Juliusza Wildta pod tytułem “ Pasyanse, czyli Zabawy w karty tak dla pojedynczych osób jak i dla towarzystwa”.

Obecnie gra ta nie jest dostępna we wszystkich kasynach, w jakich mogą grać polacy, natomiast zapotrzebowanie na nią jest widocznie duże.



Czym jest Pasjans?

Najprościej ujmując jest to układanka karciana, której celem jest ułożenie ośmiu poziomych sekwencji odkrytych kart z podziałem na kolory oraz w hierarchii od asów do króli. Zasady pasjansa mogą wydawać się skomplikowane na początku. Grę należy zacząć od rozłożenia 104 kart na płaskiej powierzchni, w układzie ośmiu rzędów po trzynaście kart. Z ułożonych w ten sposób kart należy wyjąć jednego asa oraz umieścić go na samym początku rzędu naszego wyboru. Puste miejsce, w którym wcześniej znajdował się as, należy położyć kartę w kolorze karty, która znajduje się po lewej stronie wolnego miejsca. Wten sposób powstaje nam kolejne zwolnione miejsce, na które układamy karty zgodnie z powyższą regułą. Kontynuujemy tą czynność aż do momentu w którym po lewej stronie wolnego miejsca nie pojawi się król.



Uniersalny wybór, czyli maszyny online

Maszynami online nazywamy sloty, czyli automaty, które losowo dobierają konfiguracje różnych symboli. Do najczęściej spotykanych symboli należą owoce. Jeżeli w układzie pionowym, poziomym, lub na skos (w zależności od zasad maszyny) pojawia się te same symbole, oznacza to wygraną.

Stanowią one swoistą kartę przetargową dla kasyn online. To właśnie na podstawie slotów, większość witryn hazardowych tworzy swoje bonusy kierowane do nowych jak I starych graczy. Takimi bonusami mogą być darmowe spiny, na podstawie depozytu, lub bez depozytu, tak zwane darmowe spiny na start.

Obecnie na rynku istnieje wiele rodzai slotów. Tworzone one są na podstawie innych gier, filmów lub książek, czyli tzw. sloty tematyczne. Lub na wzór tradycyjnych jednorękich bandytów rodem z vegas. Tworzeniem takich gier online zajmują się firmy softwarowe, które tworzą większość gier znajdujących się w kasynach (blackjack, ruletka, poker). Do najpopularniejszych firm należą: Netent, Real Time Gaming, Betsoft, Microgaming, czy Playtech.



Artykuł powstał na podstawie informacji zawartych na stronie: https://www.kasynopolskaonline.com/