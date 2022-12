Najbardziej wyczekiwane smart produkty nadchodzącego roku

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Concept-E od DAB Motor

Mamy coś dla fanów najnowszej elektroniki. Niezależnie od tego, czy śledzicie nowości na rynku gadżetów, szybkich samochodów czy osobistych robotów, nadchodzący rok może przynieść Wam sporo zakupowych okazji. Oczywiście zapowiadane premiery mogą ulec przesunięciu – tak to często bywa z wielkimi korporacjami. Jednak, sądząc po zapowiedziach prasowych, pod względem nowości z segmentu „smart” czeka nas całkiem udany rok. Zapraszamy zatem do lektury!



Motocykle elektryczne powoli zaczynają wypierać te spalinowe. Globalny rynek elektrycznych dwóch kółek niedawno przekroczył 10 milionów nowo zarejestrowanych pojazdów tego typu w skali roku. Prognozy na nadchodzący rok wydają się stabilne, choć popyt nieznacznie spada w Chinach na rzecz rynku indyjskiego i europejskiego. Perspektywy wzrostu tego segmentu na lata 2023-2030 są jednak oszałamiające. Niepodzielnie rządzi tutaj Azja z Chinami, Indiami i Wietnamem na czele.



Tesla Cybertruck

Nic dziwnego, że smart-motocykl Concept-E marki DAB Motor ma spore szanse, by odnieść sukces w tej prężnie rosnącej niszy rynkowej. Dysponuje on niewielką pojemnością skokową – około 125 cm3. Posiada jednak niezwykle nowoczesną linię, która powinna przyciągnąć osoby dbające nie tylko o zasobność portfela. Źródłem mocy jest tutaj bateria litowo-jonowa dająca napięcie 51,8 V. Elektryczny układ oferuje zasięg około 100 km na jednym pełnym ładowaniu. Maksymalna prędkość, z jaką pojedziemy na krajowych drogach, wynosi w jego przypadku 101 km/h. Z pewnością jest to jednoślad, którzy przyciąga oko i zwraca na siebie uwagę. Szkoda, że producent nie wspomina o cenie ani nie określił, którego dokładnie miesiąca będziemy mogli zakupić Concept-E.



O tym aucie krążą już w Internecie plotki i stało się ono obiektem zarówno zachwytów, jak i tematem różnego rodzaju memów. U niektórych bukmacherów online nawet można obstawić zakład bez ryzyka na to, czy Cybertruck ostatecznie trafi do sprzedaży w 2023 roku (sprawdź tutaj)! Elon Musk najwyraźniej jednak uważa, że nie jest ważne, czy mówią o jego biznesowych pomysłach dobrze, czy źle – ważne, aby w ogóle ludzie o nich mówili. Tak niewątpliwie jest w przypadku pojazdu, który wygląda, jakby został stworzony w Minecrafcie. Dość kanciasta linia i oryginalne wykończenie (między innymi stal nierdzewna bez pokrycia lakierem) sprawiły, że Tesla Cybertruck podzieliła fanów motoryzacji.





Lekki samochód ciężarowy zapowiedziany przez Tesla Inc. w 2019 roku to tak naprawdę trzy różne modele: S, model 3, model X i model Y. Zdaniem producenta mają one charakteryzować się zasięgiem wynoszącym od 400 do 800 kilometrów i przyspieszeniem oscylującym w granicach 2,9-6,5 sekundy, w zależności od modelu i konfiguracji.



W przypadku tej nadchodzącej premiery nie obyło się bez greenwashingu i szumnych haseł dotyczących ochrony środowiska: poza zarabianiem pieniędzy, celem Tesli jest zapewnienie „zrównoważonego substytutu energetycznego dla około 6500 ciężarówek zasilanych paliwem kopalnym sprzedawanych dziennie w Stanach Zjednoczonych”, jak głosi informacja prasowa.



Cena bazowa modelu z napędem na tylne koła została ustalona wstępnie na 39 900 USD, a modele z napędem na wszystkie koła będzie można nabyć od 49 900 USD. Jak wiadomo, do tego typu deklaracji należy podchodzić dosyć ostrożnie. Produkcja dwusilnikowego AWD i trójsilnikowego AWD Cybertruck miała rozpocząć się pod koniec 2021 roku, a data premiery modelu RWD planowana była na koniec 2022 roku. Według najświeższych informacji produkcja Cybertrucka ma ostatecznie wystartować w połowie 2023 roku.





GPT-3

Era botów, których nie będzie można podczas rozmowy odróżnić od ludzi, zbliża się wielkimi krokami. Studenci prawdopodobnie słyszeli o module sztucznej inteligencji GPT-2. Jest to „wielkoskalowy model językowy, który generuje spójne akapity tekstu, osiąga rekordową wydajność w wielu benchmarkach modelowania języka, a także wykonuje podstawowe zadania związane z rozumieniem tekstu, tłumaczeniem maszynowym, odpowiadaniem na pytania i streszczaniem zadanego tekstu – a wszystko to bez konieczności przeprowadzania szkolenia dla konkretnego zadania”. Robi to wrażenie, prawda?



Poznajcie więc GPT-3! Będzie to najbardziej zaawansowana sieć neuronowa oparta na algorytmach rozpoznawania tekstu. Czyli, upraszczając, oznacza to, że może generować spójne odpowiedzi w dialogu z rzeczywistą osobą. W porównaniu z GPT-2, GPT-3 będzie miał 100 razy większą wydajność i uzyska dostęp do 100 razy większej bazy danych.





Inteligentne okulary Apple

Premiera tego gadżetu planowana jest na 2023 rok. Wiele wskazuje jednak na to, że gigant z Cupertino może nie dotrzymać słowa. Premiera tych inteligentnych okularów została zaplanowana na rok 2023, ale może odbyć się później. Nie jesteśmy pewni, czy odniosą sukces, ponieważ Google już próbowało wydać własne okulary kilka lat wcześniej, jednak ludzie ich nie pokochali.



Jak donosi prasa, Apple AR Glasses mają przenosić informacje z telefonu do interfejsu noszonego na twarzy. Okulary „mają służyć do synchronizacji wyświetlanych na urządzeniach Apple informacji, takich jak teksty, e-maile, mapy i gry – wszystko w polu widzenia użytkownika”. Okulary mają spełniać także rolę… szkieł korekcyjnych. To dobra wiadomość dla krótko- i dalekowidzów.