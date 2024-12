Akumulatory Trust z USB-C – krok w stronę zrównoważonej energii

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Trust prezentuje innowacyjne akumulatory AA i AAA, które łączą wygodę ładowania przez USB-C z niezawodną wydajnością. To rozwiązanie dedykowane użytkownikom, którzy cenią sobie wygodę, oszczędność i troskę o środowisko. Akumulatory Trust pozwalają zrezygnować z jednorazowych baterii i tradycyjnych ładowarek. Wyposażone w port USB-C, można je łatwo naładować za pomocą dowolnego kabla USB-C. Te kompaktowe źródła energii są dostępne w zestawach po 2 lub 4 sztuki, dzięki czemu doskonale sprawdzą się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i w bardziej zaawansowanych zastosowaniach.







Uniwersalne zastosowanie

Akumulatory Trust sprawdzą się w różnorodnych urządzeniach – od pilotów, przez zabawki, aż po aparaty fotograficzne i urządzenia medyczne. Dzięki szybkiemu ładowaniu – 2 godziny dla AA i zaledwie 1 godzina dla AAA – ich użytkownicy mogą cieszyć się gotowością do działania niemal natychmiast.



Innowacyjność i troska o środowisko

Z możliwością aż 800 cykli ładowania, akumulatory te zmniejszają ilość odpadów i przyczyniają się do ochrony środowiska. Zintegrowana dioda LED ułatwia monitorowanie stanu ładowania, zapewniając maksymalną wygodę.



Dodatkowe informacje techniczne:

- AA: napięcie 1.5V, pojemność 1700 mAh

- AAA: napięcie 1.2V, pojemność 500 mAh

- Wbudowane zabezpieczenia przed zwarciem gwarantują bezpieczne użytkowanie, niezależnie od warunków.



Akumulatory Trust z USB-C to rozwiązanie, które wpisuje się w potrzeby współczesnego świata. Kompaktowe, wydajne i przyjazne środowisku – idealne dla tych, którzy cenią sobie jakość i nowoczesność. Sprzęt można nabyć m. in. w sklepach Media Expert czy Media Markt.





















źródło: Info Prasowe - TRUST