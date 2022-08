Głośnik mPTech Setty 10 W - BT w niskiej cenie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Od dzisiaj - 22 sierpnia, na półkach sklepów sieci Biedronka pojawi się ten nietuzinkowy głośnik w niepowtarzalny print moro, który zaciekawi nie tylko nastoletnich fanów dobrego brzmienia, ale również może spodobać się dorosłym. Głośnik zdecydowanie przyciąga wzrok swoim designem, jednak dodatkowym atutem jest podświetlenie RGB z obu stron głośnika, które uruchamia się podczas puszczanej muzyki! Ten niewielkich rozmiarów przenośny głośnik to całkiem przyzwoite brzmienie w stosunkowo niskiej cenie. Jego moc wynosi 10 W, jest więc na tyle głośny, że idealnie sprawdzi się podczas słuchania muzyki w domu czy w otwartej przestrzeni. Urządzenie posiada pasek do przenoszenia, więc bez problemu można go chwycić i przenieść z miejsca na miejsce, tam gdzie akurat potrzebujemy.







Dzięki temu, że jest w pełni bezprzewodowy i można go połączyć z każdym urządzaniem posiadającym funkcję Bluetooth o łącznym zasięgu około 10 metrów, to idealnie sprawdzi się np. na domówce. Głośnik Setty 10 W może pełnić również rolę radia, wystarczy ustawić tryb FM i wyszukać stację. Duże wygodne przyciski panelu sterującego pozwalają na łatwe operowaniem urządzeniem. Tuż obok nich umieszczono wejście na złącze AUX, a do samego zestawu dodany został specjalny przewód.



Głośnik ładowany jest za pomocą złącza micro-USB, którego przewód również znajduje się w zestawie. Dodatkowo na panelu widnieje miejsce na wejście dla złącza USB oraz miejsce na włożenie karty micro SD. Dioda stanu świecąca na niebiesko będzie wskazywać na aktywne parowanie urządzenie przez Bluetooth. Natomiast, gdy rozpocznie się ładowanie głośnika, dioda ładowania zacznie świecić na czerwono.



Do ciekawego rozwiązania należy dedykowana funkcja TWS. Daje ona możliwość łatwego połączenia z innym głośnikiem dla uzyskania dźwięku stereo. Dzięki temu można cieszyć się podwójnie dobrym brzmieniem.



Głośnik Setty 10 W dostępny będzie w ofercie sklepów sieci Biedronka w Polsce, w cenie 119 PLN. Produkt od firmy mPTech Sp. z o.o. oferowany będzie od 22 sierpnia br. aż do wyczerpania zapasów.

























Źródło: Info Prasowe / mPTech