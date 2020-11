HAMA QI-FC10 - szybka ładowarka indukcyjna

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Plątaniny kabli nie znosi dosłownie nikt. Dzięki najnowszej propozycji od znanego niemieckiego producenta możemy przy ładowaniu smartfona uniknąć tego problemu. Ładowarka typu wireless ma 10 W mocy i może się pochwalić diodą funkcyjną LED. Dzięki technologii Qi wystarczy umieścić telefon na ładowarce HAMA QI-FC10, a automatycznie rozpocznie się ładowanie. Aby przerwać proces zasilania energią, wystarczy zdjąć go z urządzenia. Za każdym razem możemy liczyć na gwarantowaną maksymalną szybkość ładowania, dostosowaną indywidualnie do urządzenia. W dodatku zoptymalizowany proces ładowania oszczędza akumulator i wpływa zbawiennie na jego żywotność.







adowarka ma 10 W mocy wyjściowej i wyróżnia się dobrej jakości wytrzymałą metalową obudową, co podnosi jej walory wizualne. Czarny kolor dodaje elegancji. Nie brak tutaj też oczywiście gniazda micro-USB i lampki LED, informującej czy urządzenie pracuje. Dodawany jest do niej kabel ładujący micro-USB.



Sugerowana cena detaliczna ładowarki indukcyjnej QI-FC10 wynosi 39.90 PLN.



Możemy też ją kupić razem z dołączoną klasyczną ładowarką sieciową QC 3.0 z wejściem micro-USB. Zastosowana w tym sprzęcie technologia Qualcomm Quick Charge 3.0 zapewnia wyjątkowo szybkie ładowanie, nawet czterokrotnie wydajniejsze w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań spotykanych na rynku. Producent ustalił cenę takiego zestawu na poziomie 69.90 PLN.























Źródło: Info Prasowe / Hama