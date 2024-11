Sonos zaprezentował głośnik Era 100 Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sonos zaprezentował dziś głośnik Era 100 Pro. To pierwsze rozwiązanie amerykańskiej firmy zoptymalizowane do profesjonalnego montażu w przestrzeniach komercyjnych i mieszkalnych. Era 100 Pro będzie sprzedawana wyłącznie w parach przez wybranych partnerów Sonos. Głośniki będą dostępne wraz z uchwytem Era 100 Pro Surface Mount (sprzedawany osobno), umożliwiając montaż w różnych uwarunkowaniach przestrzennych. Era 100 dostępna jest już w przedsprzedaży, a wysyłki do klientów będą realizowane od 28 stycznia 2025. W tym samym czasie aplikacja Sonos na iOS i Android zostanie zaktualizowana o funkcję stref – która ułatwia konfigurację i kontrolę wielu głośników.







Era 100 Pro łączy bogate brzmienie, elegancki design i intuicyjną kontrolę, z których słynie Sonos. Stworzona jako kompleksowe rozwiązanie, została zaprojektowana z myślą o profesjonalnych instalacjach od A do Z. Jej najważniejsze cechy to:

Zasilanie przez Ethernet: Era 100 Pro upraszcza instalację dzięki jednemu kablowi, który dostarcza zarówno zasilanie, jak i dane, co eliminuje koszty i trudności związane z instalacją zasilania AC przy każdym głośniku. Łączność zoptymalizowano dla standardu PoE+, ale głośnik zadziała również ze standardowym PoE. Dzięki zasilaniu przez Ethernet właściciele firm mogą skorzystać z niezawodnej, przewodowej sieci o większej szybkości i niezawodności, łatwo integrując produkt z istniejącą infrastrukturą.

Dostosowanie stref: Wprowadzone wraz z Era 100 Pro strefy ułatwiają kontrolę nad większymi instalacjami. Użytkownicy mogą skonfigurować głośniki w jednolitą, czytelną strukturę, która pozostanie wygodna i przejrzysta do zarządzania.

Wszechstronny uchwyt ścienny (sprzedawany osobno, w parach): Uchwyt Era 100 Pro Surface Mount umożliwia ustawienie kąta 30° w poziomie i pionie oraz pełen obrót o 360°, pozwalając na instalację w dowolnej orientacji. Dzięki precyzyjnemu przegubowi kulowemu instalatorzy mogą łatwo uzyskać powtarzalne kąty montażu, co ułatwia szybką instalację wielu głośników. Uchwyt można zamontować na prawie każdej powierzchni, wybierając ukryte lub odsłonięte okablowanie, a także blokadę zabezpieczającą przed kradzieżą.

Ulepszone zabezpieczenia: Era 100 Pro jest wyposażona w gwintowane mocowanie i opcjonalny uchwyt, który może stanowić dodatkowy punkt zabezpieczenia zgodnie z przepisami budowlanymi, chroniąc przed uszkodzeniami i stabilizując głośnik podczas wstrząsów. Uchwyt zwiększa stabilność głośnika w montażu nieportretowym.

Dźwięk premium: Era 100 Pro, oparta na architekturze akustycznej Era 100, oferuje wyjątkowy dźwięk i imponujące brzmienie w niskich tonach – unikalne w kategorii głośników PoE. Wyposażona w dwa wysokotonowe głośniki o średnicy 0,63 cala (16 mm) i niskotonowy głośnik o wymiarach 3.5 x 4.4 cala (90.8 x 111.9 mm), zapewnia szerokie pokrycie dźwiękiem w zakresie 240° pomimo swojej kompaktowej konstrukcji.

Kompatybilność z Sonos Pro (tylko USA): Użytkownicy mogą kontrolować Era 100 Pro i strefy bezpośrednio z aplikacji Sonos lub panelu Sonos Pro na tablecie lub komputerze, co tworzy zintegrowane rozwiązanie dla firm bez potrzeby użycia dodatkowych jednostek kontrolnych.



Od czasu ogłoszenia planów wprowadzenia tej innowacji we wrześniu 2024 roku, Era 100 Pro zdobyła uznanie wśród profesjonalistów zajmujących się instalacją komercyjnego audio. W ramach 2024 Commercial Integrator Expo Awards magazyn rAVe [PUBS] wyróżnił ją jako najlepszy nowy produkt audio. Era 100 Pro trafiła również do finału w kategorii audio w konkursie Inavation Technology Awards 2025 organizowanym przez Inavate. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni w przyszłym roku.



Produkt dostępny jest w przedsprzedaży, a wysyłki do klientów będą realizowane od 28 stycznia 2025 roku.











































źródło: Info Prasowe - Sonos