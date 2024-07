ZTE Kids Watch K1 Pro – zegarek na straży bezpieczeństwa dziecka

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZTE Kids Watch K1 Pro to zaawansowany technologicznie zegarek zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie najmłodszych użytkowników. Oferuje on szereg użytecznych funkcji, które mają za zadanie nie tylko dostarczyć dzieciakom zabawy, ale przede wszystkim informować rodziców, co się dzieje z ich pociechami. Nowy smartwatch od ZTE obsługuje połączenia komórkowe 4G, co umożliwia dzieciom swobodne utrzymanie kontaktu z rodzicami, gdziekolwiek się znajdują. ZTE Kids Watch K1 Pro oferuje też użyteczną funkcję połączeń wideo na żywo – pozwala to na natychmiastowe zobaczenie się z dzieckiem. Oprócz tego, nowy zegarek od ZTE oferuje nagrywanie dźwięków z otoczenia, co może dostarczyć rodzicom informacji na temat aktualnego miejsca pobytu córki lub syna.







Inną użyteczną funkcją ZTE Kids Watch K1 Pro jest możliwość dokładnej lokalizacji dziecka. Urządzenie obsługuje różne tryby pozycjonowania, takie jak GPS, Wi-Fi, stacje bazowe, czujnik przyspieszenia, wspomaganie kamerą. Dzięki precyzyjnemu pozycjonowaniu rodzice mogą zawsze sprawdzić lokalizację swoich dzieci w czasie rzeczywistym oraz uzyskiwać zapisy wcześniej pokonanych tras. Ponadto, zegarek ma funkcję stref bezpieczeństwa, która powiadamia opiekunów, gdy dziecko opuści wyznaczony teren.



Niezbędne wyposażenie

ZTE Kids Watch K1 Pro wyróżnia się bardzo dużym, wyraźnym wyświetlaczem o przekątnej 1.83”, który ułatwia dzieciom szybkie sprawdzanie godziny i wygodne nawigowanie po jego funkcjach. Dzięki baterii o pojemności 800 mAh, smartwatch zapewnia długotrwałe użytkowanie na jednym ładowaniu, eliminując potrzebę częstego ładowania. Umożliwia dzieciom granie, czy komunikowanie się z przyjaciółmi, aż do stu godzin!



Zniesie zabawę w każdych warunkach

Gadżety dla najmłodszych muszą się wykazywać dużą odpornością na kurz, zabrudzenia i zachlapanie – w końcu mają towarzyszyć dzieciakom w ich codziennych aktywnościom w najróżniejszych warunkach. Z tego powodu jednym z kluczowych elementów ZTE Kids Watch K1 Pro jest jego wyjątkowa odporność na wodę, potwierdzona certyfikatem IP67. Dzięki temu zegarek jest odporny na wnikanie kurzu i nawet zanurzenie do głębokości jednego metra przez pół godziny, co czyni go idealnym towarzyszem dzieci podczas zabaw na świeżym powietrzu. ZTE Kids Watch K1 Pro oferuje nie tylko zaawansowane i użyteczne funkcje, ale też nowoczesny design, który przypadnie do gustu każdemu dziecku.



Rekomendowana cena ZTE Kids Watch K1 Pro to 339 PLN. Zegarek pojawi się w ofercie popularnych sklepów z elektroniką już na początku września.





















