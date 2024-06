10 lat World of Tanks Blitz - 180 milionów graczy

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

World of Tanks Blitz zadebiutowało 10 lat temu jako gra mobilna jedynie z 8 mapami i 3 nacjami czołgów. Od tej pory produkcja ewoluowała w uznany tytuł AAA, dostępny teraz także na macOS, Windows 10, Steam oraz Nintendo Switch – tworząc dla miłośników czołgów pełen ekosystem z funkcjonalnością cross-play i cross-progression.

Na przestrzeni lat gra World of Tanks Blitz była stale rozwijana pod skrzydłami zespołu MS-1, który niestrudzenie wprowadzał zmiany oczekiwane przez graczy, poprawiał wydajność i jakość grafiki, jednocześnie tworząc wybuchowe wydarzenia i nawiązując strategiczne partnerstwa. Dzisiaj tytuł może pochwalić się społecznością 180 milionów graczy na całym świecie, którzy do dyspozycji mają ponad 500 historycznych i fikcyjnych czołgów, 11 trybów gry i ponad 30 map.



W czerwcu rozpoczęło się już trwające cały miesiąc wydarzenia urodzinowe, gdzie gracze mogą wygrać całkowicie nowe czołgi poziomu VIII oraz popularne pojazdy X poziomu. Ponadto, czołgiści mogą otrzymać odświętny kontener zawierający czołg Blasteroid, tematyczny awatar oraz tło profilu dostępne do 30 czerwca.

W lipcu odbędzie się kosmiczne przyjęcie i aktywności, które przywrócą wydarzenie „Objective: Sheridan Missile”, którego gwiazdą jest czołg Sheridan Missile. Na fanów sci-fi czeka też spora niespodzianka związana ze współpracą z jedną z najpopularniejszych serii filmów tego gatunku.

Sierpień przyniesie ze sobą uwielbiane przez graczy wydarzenie Mad Games, które powraca do gry na 10 dni razem z wyczekiwanymi nagrodami za staż. Czołgiści mogą spodziewać się też epickiego (choć tajnego) prezentu na zakończenie celebracji dekady wirtualnych bitw czołgów.

Urodziny World of Tanks Blitz czas zacząć!



źródło: Informacja prasowa