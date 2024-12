33 tysiące uczniów walczyło o wejście do finałów Predator Games!

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zakończyły się kwalifikacje online drugiego sezonu Predator Games, które trwały od 28 października do 6 grudnia 2024 roku. Uczniowie szkół podstawowych i średnich z całej Polski rywalizowali w pięciu tytułach: Counter-Strike 2, League of Legends, Fortnite, Rocket League oraz Szachy. Ponad 33 000 uczestników zarejestrowało się do tegorocznej edycji, a zwycięzcy kwalifikacji wywalczyli miejsce w wielkim finale, który odbędzie się 1 lutego 2025 roku w Orlen Arena w Płocku. Do drugiego sezonu Predator Games zarejestrowało się ponad 33 000 uczestników, co stanowi znaczący wzrost zainteresowania w porównaniu do poprzedniej edycji. Kwalifikacje wyłoniły finalistów, którzy awansowali do wielkiego finału, który odbędzie się 1 lutego 2025 roku w Orlen Arena w Płocku. Dzięki strategicznemu partnerstwu z Miastem Płock, tegoroczna edycja zyska jeszcze lepszą oprawę i znacznie większą przestrzeń dla widzów.







Rywalizacja w kwalifikacjach online była niezwykle zacięta. Uczniowie pokazali, że potrafią walczyć o swoje marzenia, a rozgrywki dostarczyły wielu emocji. Młodzi zawodnicy udowodnili, że ich pasja i determinacja są na najwyższym poziomie, a całe wydarzenie stało się prawdziwym świętem gamingu. Finały kwalifikacji każdej z gier były streamowane na kanałach znanych i lubianych streamerów, takich jak Piotr ‘izak’ Skowyrski, Damian ‘Nervarien’ Ziaja, Fryderyk ‘Veggie’ Kozioł, Bartosz Rudecki, Aleksandra Tarnowska oraz Jakub ‘Jacob’ Wrotniak. Dzięki ich zaangażowaniu i profesjonalnemu komentowaniu, widzowie mogli na bieżąco śledzić emocjonujące pojedynki, a cała społeczność Predator Games miała okazję wspierać najlepsze drużyny.



W finałach wezmą udział drużyny i gracze, którzy w kwalifikacjach zajęli czołowe miejsca:

- Counter-Strike 2 drużyny ze szkół: Technikum TEB Edukacja w Opolu i Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu

- League of Legends drużyny reprezentujące Zespół Szkół Technicznych w Mielcu i Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku

- Rocket League - w tej grze najlepsi okazali się uczniowie z placówek: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli oraz Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju

- Szachy finalistami zostali gracze reprezentujący Zespół Szkół Łączności w Krakowie, Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu, Technikum nr 10 im. Jana Szczepanika w Łodzi oraz Powiatowy Zespół Szkół w Przodkowie

- Fortnite awansowało 10 uczniów reprezentujących placówki: Szkoła podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach, Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Szczecinie, Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie, Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia w Warszawie, Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "Szkoła przyszłości" W Chorzowie, Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, Szkoła Podstawowa nr 69 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Katowicach.



"Druga edycja Predator Games, tak jak poprzednie, jest wyjątkowa i pełna nowych emocji. Co roku rośnie nie tylko liczba graczy, ale także zaangażowanie społeczności, która wciąż się rozwija i pokazuje, jak bardzo gaming może łączyć ludzi. Projekt od początku łączy rywalizację z misją edukacyjną, oferując młodym uczestnikom coś więcej niż tylko zabawę – umiejętności, które przydadzą im się w przyszłości. Predator Games to nie tylko świetna zabawa, ale także sposób na naukę i rozwój. W tym roku po raz kolejny stawiamy na edukację i praktyczne narzędzia, które pomagają młodym graczom w nauce, w tym w tematach takich jak sztuczna inteligencja. Każda edycja wnosi coś nowego i świeżego, tworząc przestrzeń do rozwoju i świetnej zabawy, a całe wydarzenie to świetny przykład, jak gaming i edukacja mogą iść w parze" - mówi Łukasz Łopuszyński, Country Manager, Acer Polska.



"Wielkim wydarzeniem będzie finał w Płocku, który dzięki strategicznemu partnerstwu z Miastem Płock zyska jeszcze lepszą oprawę i przestrzeń, by pomieścić wszystkich entuzjastów gier. Płock stanie się na chwilę sercem gamingowej rywalizacji, a miasto, które od samego początku wspiera Predator Games, będzie doskonałym miejscem na podkreślenie wyjątkowości tego wydarzenia" - dodaje Łukasz Łopuszyński.



Misja edukacyjna

Ponadto projekt Predator Games konsekwentnie realizuje swoją misję edukacyjną, oferując nie tylko emocjonujące rozgrywki, ale również materiały edukacyjne. W tej edycji zrealizowano m.in. materiały edukacyjne oparte na współpracy z ekspertami, takimi jak Urszula "Xirreth" Klimczak, Piotr "Izak" Skowyrski oraz Karolina Kałużyńską ze Spidor.

Wyjątkowym wydarzeniem w ramach tej edycji Predator Games był webinar dla nauczycieli pt. “2 godziny lekcyjne z AI - praktyczny przewodnik dla nauczycieli”, który w przystępny sposób przybliżył tematykę sztucznej inteligencji oraz jej zastosowanie w edukacji. Kurs został zrealizowany we współpracy z Google i Ideo Force. Celem szkolenia było wyposażenie nauczycieli w praktyczne narzędzia i wiedzę, które pozwolą im skutecznie wdrażać AI w pracy z uczniami. Na webinar zarejestrowało się blisko 800 nauczycieli, z czego niemal 400 aktywnie wzięło w nim udział, co potwierdza wysokie zainteresowanie oraz zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy edukacyjne. Uczestnicy podkreślali, że webinar dostarczył im cennych informacji i praktycznych rozwiązań, które będą mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy z uczniami.



Wsparcie strategiczne

Sukces Predator Games napędzają także silne partnerstwa z zaufanymi markami, które wspierają rozwój turnieju. Partnerem strategicznym jest Media Expert, jedna z największych sieci detalicznych w Polsce. Wśród głównych partnerów znajdują się również Intel oraz Microsoft, reprezentowany przez brandy Xbox i Windows 11. Projekt wspierają także takie marki jak Apart, Grześki, Reporter Young, Żywiec Zdrój Mocny Gaz, Miasto Płock, Województwo Mazowieckie, Google oraz SPiDOR – Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Gier Wideo. Patronat medialny sprawują Onet, Przegląd Sportowy, CD-Action, Respawn.pl oraz Radio ESKA, które aktywnie wspierają komunikację projektu.

















źródło: Info Prasowe - ACER