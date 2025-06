40-lecie procesorów FPGA

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W czerwcu mija 40 lat odkąd wprowadzono pierwsze reprogramowalne układy scalone i komercyjnie dostępne procesory FPGA - technologię, którą wynalazła firma Xilinx Inc. (obecnie część AMD). Dzięki stworzeniu rozwiązania sprzętowego, które jest równie elastyczne, co oprogramowanie, deweloperzy mogli po raz pierwszy projektować układy oferujące swobodną zmianę definicji działania i to "w locie". Dzięki temu przyspieszył nie tylko rozwój nowych chipów, ale także skrócił się czas wprowadzania nowych produktów, co pozwoliło stworzyć rynek wart 10 miliardów USD.







Dziś AMD pozostaje liderem w programowalnych układach logicznych, ponieważ w ciągu 25 lat dostarczono przeszło 7000 klientom ponad 3 miliardy procesorów FPGA i adaptacyjnych układów SoC:

- Od pierwszych komercyjnych FPGA w 1985 roku po współczesne adaptacyjne układy Versal AI Edge Gen 2 firma AMD była pionierem innowacji takich jak technologia SerDes, pierwsze produkcyjne zastosowanie technologii CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate), pierwsze adaptacyjne SoC łączące rdzenie CPU z programowalną warstwą logiczną, czy wyspecjalizowane NPU zapewniające całkowitą akcelerację zadań AI w obrębie jednego procesora.

- Układy AMD FPGA i adaptacyjne SoC napędzają rozwiązania w wielu branżach, w tym łaziki marsjańskie NASA, zaawansowany system bezpieczeństwa (ADAS) w samochodach Subaru, system kontroli torowisk superpociągów Shinkansen, czy ultrasonografy Clarius z wbudowanym podsystemem AI.

- Urządzenia z układami FPGA pozostają kluczowe dla rozwoju przełomowych rozwiązań AI, takich jak autonomiczna jazda, sieci 6G, badania medyczne i klimatyczne, wynajdywanie nowych lekarstw, a także eksploracja kosmosu.



źródło: Info Prasowe - AMD