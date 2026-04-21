AGON PRO AG326UZD2 - odświeżenie flagowego monitora

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka wiodącego producenta monitorów gamingowych – AGON by AOC – wprowadza udoskonaloną wersję modelu AG326UZD. Nowość nosi oznaczenie AGON PRO AG326UZD2 i charakteryzuje się szeregiem usprawnień względem poprzednika. Najbardziej zauważalną z nich wyższa częstotliwość odświeżania – ze 165 Hz została ona zwiększona do 240 Hz. AGON PRO AG326UZD2, tak samo jak jego poprzednik jest 31,5-calowyn monitorem o rozdzielczości 3840 x 2160 px. Jednak zastosowano w nim nowszą matrycę QD-OLED. Jest ona czwartej generacji zamiast trzeciej. Dzięki temu nowszy panel wspiera wyższy standard szerokiej rozpiętości tonalnej – VESA DisplayHDR True Black 500 w miejscu True Black 400. Jego powłoka też lepiej radzi sobie z odbiciami zewnętrznych źródeł światła oraz jest odporniejsza na zarysowania o jeden stopień w skali twardości Mohsa.







Jasność monitora przy 3% wypełnieniu ekranu bielą (APL) wynosi 1000 nitów. Dla 10% APL wynosi ona 550 nitów, a gdy cały ekran wyświetla kolor biały jest to 300 nitów. Panel odzwierciedla 1.07 mld kolorów i pokrywa 140.7% palety sRGB oraz 99.7% gamutu DCI-P3. Czas reakcji pikseli AG326UZD2 wynosi 0.03 ms, dzięki czemu obraz nawet w najbardziej dynamicznych rozgrywkach pozostaje ostry. Ponadto wyświetlacz wspiera technologię synchronizacji obrazu NVIDIA G-SYNC Compatible.



Szybsze złącze DisplayPort

Ulepszenia nastąpiły również w kwestii złącz. AOC AG326UZD2 wyposażono w dwa porty HDMI 2.1 oraz pojedyncze gniazdo DisplayPort 2.1 o przepustowości 80 Gbit/s (UHBR 20). To ostatnie pozwala na przesyłanie obrazu 4K przy odświeżaniu 240 Hz bez korzystania z kompresji DSC. W zestawie jest też odpowiedni przewód o długości 1.8 m, co wykracza ponad branżowy standard. Zestaw złącz uzupełnia USB-C z Power Delivery 65 W, dwa porty USB-A, gniazdo USB-B do komunikacji z komputerem, złącze minijack do podłączenia słuchawek oraz wbudowany przełącznik KVM. Podstawa monitora umożliwia regulację panelu w pełnym zakresie – obrót, pochylenie, zmianę wysokości oraz tryb portretowy (pivot). Wyświetlacz można też zamontować na opcjonalnym uchwycie VESA w standardzie 100 x 100.



Cena i dostępność

AGON PRO AG326UZD2 wejdzie do sprzedaży w kwietniu w sugerowanej cenie detalicznej 4199 PLN.

































źródło: Info Prasowe - AOC