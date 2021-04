AMD - Nowy pakiet Radeon Software dla kart oraz procesorów z GPU

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD właśnie udostępniła pakiet Radeon Software Adrenalin 21.4.1, który wprowadza szereg nowości do oprogramowania sterownika dla kart graficznych AMD Radeon oraz procesorów AMD Ryzen z układem graficznym Radeon. Dzięki nim gracze będą mogli się cieszyć jeszcze lepszą oprawą graficzną, zaawansowanymi funkcjami oraz dostępem do opcji sprzętowych, które pomogą wzmocnić doznania z rozgrywki. Pakiet Radeon Software Adrenalin 21.4.1 jest już dostępny i można go pobrać przez system aktualizacji lub ze strony www.amd.com.







Wśród ulepszeń, jakie wprowadza nowy Radeon Software są:

- Nowa aplikacja AMD Link dla systemu Windows, która pozwala użytkownikom łączyć się z drugim PC z praktycznie dowolnego miejsca. Dzięki funkcji AMD Link Game użytkownik może zaprosić znajomego z komputerem wyposażonym w układ graficzny Radeon, aby grać w lokalnym trybie wieloosobowym lub na podzielonym ekranie.

- Nowe opcje instalacji i rozszerzone opcje do śledzenia parametrów oraz dostrajania działania sprzętu, dzięki czemu gracz dysponujący zarówno kartą graficzną AMD Radeon jak i procesorem AMD Ryzen ma dostęp do tych funkcji w jednym miejscu.

- Ulepszone opcje do nagrywania i transmisji na żywo, a także nowa funkcja dla początkujących, aby mogli łatwiej rozpocząć przygodę z tzw. streamingiem.

- Obsługa Microsoft PlayReady AV1 dla kart graficznych Radeon RX 6000, która umożliwia korzystanie z wysokiej jakości zabezpieczonych treści.

- AMD Crash Defender, który przeciwdziała zawieszaniu się systemu i pomaga odzyskać sprawność w wybranych sytuacjach.



















Źródło: Info Prasowe / AMD