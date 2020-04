AMD - płyty główne z chipsetem B550 od 16 czerwca???

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jak niosą sieciowe plotki, już od 16 czerwca będziemy mogli kupić płyty główne dla procesorów serii AMD Ryzen 3000, oparte na chipsecie B550. Do tej pory mieliśmy tylko możliwość zakupu starszych konstrukcji na chipie X470 bez obsługi PCIe 4.0 lub wydać spora sumę pieniędzy na platformy z układem X570. W B550 otrzymamy już obsługę interfejsu PCIe 4.0, choć przez to, nowe płyty będą pewnie zauważalnie droższe od swoich poprzedniczek z B450 na pokładzie. Dokładnych cen jeszcze nie podano, ale przypuszcza się, że skoro ceny platform X570 zaczynają się od 150 USD, to B550 mogą mieścić się w granicach od 90 do 150 USD.









Źródło: TechPowerUP