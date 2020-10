AMD - promocja ’Raise the Game’ została przedłużona

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD ogłosiła, że promocja „Raise the Game” została przedłużona do 5 grudnia 2020, dzięki czemu kupujący będą mieli więcej czasu, aby zdobyć znakomite gry przy zakupie kart graficznych AMD Radeon. Termin na zrealizowanie kodu został w związku z tym przesunięty na 9 stycznia 2021. Grę Godfall będzie można otrzymać przy zakupie kart graficznych AMD Radeon Serii RX 5500 lub kupując wyposażony w nie laptop lub też komputer stacjonarny. Z kolei zarówno Godfall jak i World of Warcraft: Shadowlands razem są oferowane gratis przy zakupie kart graficznych AMD Radeon serii RX 5600 i 5700 oraz wyposażonych w nie laptopów i komputerów stacjonarnych.









Źródło: Info Prasowe / AMD