AMD Radeon RX 7900 XTX i XT, już dostępne...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś trafiają do sprzedaży najbardziej zaawansowane karty graficzne dla graczy – AMD Radeon RX 7900 XTX i XT. To pierwsze na świecie karty graficzne wykorzystujące technologę chipletów AMD oraz przełomową architekturę AMD RDNA 3, dzięki którym zapewniają nową i udoskonaloną funkcjonalność, a także niezwykłą wydajność oraz efektywność dla grających w rozdzielczości 4K. Karty graficzne AMD Radeon RX 7900 XTX i XT są dostępne od dziś na stronie AMD.com i w ofertach renomowanych partnerów w sugerowanej cenie wyjściowej na poziomie 999 i 899 USD.







Oto czym się wyróżniają akceleratory graficzne AMD Radeon RX 7900 XTX i XT:

- Architektura AMD RDNA 3 i technologia chipletów AMD – przekonstruowane jednostki obliczeniowe i drugiej generacji AMD Infinity Cache połączone ze sobą w formie chipletów pozwalają uzyskać nawet o 54% lepszą efektywność energetyczną i o 15% wyższe taktowanie niż RDNA 2.

- Nawet 24 GB pamięci – dzięki której wydajność pozostanie nieograniczona przez pamięć także w wielu grach następnej generacji.

- Generacyjny wzrost wydajności – flagowa karta graficzna AMD Radeon RX 7900 XTX zapewnia znacznie wyższą wydajność w 4K niż AMD Radeon RX 6950 XT.

- AMD Radiance Display Engine i DisplayPort 2.1 – nowy silnik wideo zapewnia 12-bitową paletę HDR i pełne pokrycie REC2020. Ponadto to jedyna wydajna karta graficzna dla graczy, która obsługuje ten standard wraz z UHBR 13.5, umożliwiając korzystanie z następnej generacji monitorów 4K lub 8K o częstotliwości odświeżania nawet 480 i 165 Hz odpowiednio.



















Źródło: Info Prasowe / AMD