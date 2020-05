AMD Ryzen ’Matisse Refresh’ - prawdopodobne zegary wersji XT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 4

Intel mocno się starał, by przełamać dobrą passę procesorów Ryzen serii 3000, ale AMD wcale nie zamierza im tego ułatwiać. Niemal zaraz po premierze 10-generacji układów Intel Core, konkurencja zamierza wypuścić "doładowane" wersje Ryzen XT "Matisse Refresh" o fabrycznie podniesionych zegarach w stosunku do wersji X. Miałyby być to modele Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT i Ryzen 5 3600XT, które pracują z prędkością o 300 MHz wyższą w ustawieniu bazowym i o 200 MHz w trybie Boost. Taki zabieg AMD jeszcze bardziej umocniłby przewagę swoich procesorów w zadaniach wielowątkowych (przewaga liczby rdzeni + wyższe taktowanie) oraz zmniejszył około 10 procentową przewagę układów Intela w grach, co przy niższych cenach, mogłoby jeszcze bardziej uatrakcyjnić ofertę Ryzenów. Oczywiście doniesienia te, nie są jeszcze w żaden sposób oficjalnie potwierdzone.









Źródło: TechPowerUP