AMD na CES 2025 - szereg nowości w ofercie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W przededniu rozpoczęcia targów CES 2025 firma AMD zaprezentowała na swojej konferencji szereg nowych rozwiązań dla sprzętu służącego do grania, jak i komputerów z funkcją sztucznej inteligencji. Poniżej przedstawiamy Państwu listę kluczowych informacji wraz z odnośnikami do rozwijających je informacji prasowych. Warta odnotowania jest też pogłębiona współpraca AMD z Dell, która zaowocowała powstaniem zupełnie nowych urządzeń działających w oparciu o technologię AMD. O szczegółach przeczytacie w rozwinięciu newsa...







Sprzęt dla graczy

- AMD zaprezentowało najlepszy 16-rdzeniowy procesor dla graczy i twórców treści, czyli AMD Ryzen 9 9950X3D, a także 12-rdzeniowy model AMD Ryzen 9 9900X3D. Oba powinny być dostępne w pierwszym kwartale 2025 roku i dołączą tym samym do rodziny CPU wyposażonych w rdzenie "Zen 5" oraz pamięć 3D V-Cache, jakie są przeznaczone dla stacjonarnych PC.

- Nowe procesory AMD Ryzen Z2 dla przenośnych konsol w formie tzw. "handheldów", które są napędzane przez nawet 8 rdzeni "Zen 5" i układ graficzny działający w oparciu o architekturę AMD RDNA 3.5, dzięki którym oferują jeszcze lepszą efektywność energetyczną niż dotychczas. Procesory AMD Ryzen Z2 Extreme, Z2 i Z2 Go zapewnią znakomitą wydajność, a dzięki optymalizacjom w zakresie działania z niskim poborem energii umożliwią godziny niezakłóconej rozgrywki. Pierwsze napędzane przez nie urządzenia powinny pojawić się w pierwszym kwartale 2025 roku.

- Nowe procesory AMD Ryzen serii 9000HX to najlepsze w swojej klasie rozwiązania dla laptopów dla graczy, ponieważ są wyposażone w 2 generacji pamięć 3D V-Cache, której położenie umożliwia teraz uzyskiwanie niższych temperatur i zarazem wyższej częstotliwości taktowania rdzeni CPU. Flagowy model Ryzen 9955HX3D oferuje 16 rdzeni i 32 wątki, co czyni z niego jeden z najszybszych procesorów mobilnych, jakie kiedykolwiek powstały z myślą o graczach i twórcach treści.



Komputery z funkcją AI

- Nowe procesory AMD Ryzen AI Max to rozwiązania, które umożliwiają uzyskiwanie wydajności typowej dla komputerów stacjonarnych na gruncie ultra-przenośnych urządzeń. Oferują nawet 16 rdzeni "Zen 5", 40 jednostek graficznych RDNA 3.5, koprocesor neuronowy AMD XDNA2, który zapewnia nawet 50 TOPS wydajności w aplikacjach AI. Te wyposażone w aż 128 GB pamięci procesory redefiniują wielozadaniowość komputerów oraz napędzają następnej generacji PC zgodne z funkcją Copilot+. Z kolei procesory AMD Ryzen AI Max PRO zwiększają możliwości smukłych i lekkich stacji roboczych za sprawą niezrównanej wydajności w programach inżynieryjnych czy też zadaniach akcelerowanych przez AI, a zarazem oferują pakiet technik AMD PRO, które zapewniają niezawodność biznesową. Systemy napędzane przez AMD Ryzen AI Max i Max Pro powinny być dostępne w sprzedaży od pierwszego kwartału 2025.

- Firma AMD powiększa też serię procesorów AMD Ryzen AI 300 o nowe modele, takie jak AMD Ryzen AI 7 350, AMD Ryzen AI 5 340, dzięki czemu znakomite możliwości AI będą dostępne w bardziej popularnych i przystępnych notebookach. Dzięki nawet 8 rdzeniom "Zen 5" oraz NPU działającemu w oparciu o architekturę AMD XDNA 2 oferują one nawet 5-krotnie wyższą wydajność AI w porównaniu do poprzedniej generacji. Linia AMD Ryzen AI 300 PRO również została powiększona o modele Ryzen AI 7 PRO 350 i Ryzen AI 5 PRO 340, które jako opcje dostosowane do biznesowych wymagań oferują lepszy poziom ochrony i zarządzania sprzętem, a także obsługę funkcji Microsoft Copilot+.

- Nowe procesory AMD Ryzen serii 200 i 200 PRO oferują nawet 8 rdzeni, układ graficzny RDNA 3 i NPU zapewniające wydajność 16 TOPS, dzięki czemu są to rozwiązania o wyjątkowej efektywności energetycznej i solidnej mocy obliczeniowej, jakiej szuka wielu profesjonalistów.



Współpraca AMD i Dell - szczegóły są dostępne w informacji prasowej:

Firma Dell razem z AMD przedstawiły nowe komputery Dell Pro, które napędzane są przez procesory AMD Ryzen AI PRO. Będą to pierwsze biznesowe urządzenia Dell z procesorami z serii AMD Ryzen AI PRO, co jest kamieniem milowym we współpracy obu firm. Te nowe notebooki i stacjonarne PC zapewniają zaawansowane możliwości AI samego urządzenia, funkcjonalność Copilot+ taką jak generowane na żywo napisy czy generowanie obrazów AI. Systemy Dell Pro napędzane technologią AMD dopełniają portfolio stacji roboczych firmy, dzięki czemu zapewnia ono lepszą odpowiedź na współczesne oczekiwania klientów korporacyjnych.

























źródło: Info Prasowe - AMD