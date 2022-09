AMD odpowiada na oczekiwania efektywności energetycznej...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD opublikowała Blog, który przedstawia nieustające wysiłki na rzecz tworzenia rozwiązań graficznych o wiodącym stosunku wydajności do pobieranej energii oraz stawania czoła wyzwaniom dalszego zwiększania wydajności przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności. Takie efektywne układy graficzne przynoszą korzyści graczom, ponieważ przekłada się to na niższy hałas, mniejsze temperatury oraz mniejsze potrzeby w zakresie stosowania dużych i rozbudowanych systemów chłodzenia. Efektywność to także droga do redukcji tzw. całkowitych kosztów posiadania (TCO) poprzez niższe koszty zużytej energii czy też poprzez mniejsze wymagania wobec zasilaczy.







AMD jako jedyna firma, która rozwija wydajne procesory i układy graficzne, miała możliwość skorzystać z nauki różnych zespołów inżynierów. Dzięki temu wydajność i efektywność kart graficznych Radeon RX 6000 została podniesiona do takiego poziomu, że oferują one nawet o 123% lepszy stosunek FPS/Wat niż konkurencyjne karty.



Jednocześnie nadchodząca architektura AMD RDNA 3 będzie najbardziej efektywną architekturą graficzną AMD jak dotąd. Innowacyjna konstrukcja chipletowa, 5-nanometrowy proces technologiczny i następnej generacji bufor AMD Infinity Cache to obietnice 50-procentowej poprawy efektywności względem już dziś imponującej architektury RDNA 2. To dzięki takim ulepszeniom gracze będą mogli korzystać z produktów, które odpowiadają ich aktualnym oczekiwaniom.













Źródło: Info Prasowe / AMD