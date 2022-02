AMD ogłasza ukończenie przejęcia Xilinx

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD ogłosiła dzisiaj, że ukończyła proces nabycia firmy Xilinx tworząc w efekcie lidera w dziedzinie wydajnej i adaptacyjnej komputeryzacji. To oficjalnie największa transakcja tego rodzaju w historii branży półprzewodników i jednocześnie transakcja, która łączy dwóch liderów o uzupełniającym się portfolio produktów, klientów oraz doświadczeniu rynkowym. Xilinx stanie się w AMD Adaptive and Embedded Computing Group (AECG), której zwierzchnikiem będzie były dyrektor generalny Xilinx, Victor Peng. AECG pozostanie zorientowane na tworzeniu wiodących rozwiązań wbudowanych, FPGA i adaptacyjnych SoC dla swoich rdzennych rynków, tylko że teraz z dodatkowym efektem skali połączonej firmy i możliwością oferowania powiększonego zestawu rozwiązań, w tym procesorów i układów graficznych AMD.







Dyrektor generalna AMD, dr Lisa Su powiedziała: „Nabycie Xilinx łączy bardzo komplementarne grupy produktów, klientów i rynków, a także zróżnicowaną własność intelektualną (IP) i światowej klasy talenty, dzięki czemu powstaje lider w dziedzinie wydajnej i adaptacyjnej komputeryzacji. Xilinx oferuje wiodące w branży produkty FPGA, adaptacyjne SoC, mechanizmy AI i doświadczenie w obszarze oprogramowania, które dadzą AMD możliwość zaoferowania najmocniejszego portfolio wydajnych i adaptacyjnych rozwiązań komputerowych w branży oraz zdobycia większego udziału w 135-miliardowym rynku na przestrzeni chmury, systemów brzegowych i inteligentnych urządzeń.”



Mario Silveira, korporacyjny wiceprezes AMD dla regionu EMEA, powiedział: „To ważny dzień dla AMD w EMEA, ponieważ łączymy siły z Xilinx i tworzymy tym samym branżowego lidera w dziedzinie wydajnej i adaptacyjnej komputeryzacji. AMD ma teraz w branży najszersze portfolio wiodących produktów obliczeniowych, graficznych i adaptacyjnych SoC. Jesteśmy podekscytowani niewiarygodnymi możliwościami, jakie są przed nami, i jakie pozwolą nam lepiej służyć naszym klientom na powiększonej liczbie zróżnicowanych rynków, jak komunikacja, motoryzacja czy przemysł, które są szkieletem ekonomii w wielu krajach EMEA.”



Nabycie Xilinx to szereg korzyści, w tym:

- Zwiększenie TAM (total addressable market, czyli całkowicie adresowalnego rynku) z 80 miliardów do 135 miliardów dolarów, powiększenie bazy klientów AMD i dywersyfikacja AMD na nowych rynkach.

- Głębokie, strategiczne partnerstwa Xilinx na rynkach takich jak przewodowa i bezprzewodowa komunikacja, motoryzacja, przemysł, testy, a także lotnictwo, technologie kosmiczne, obrona, technologie nadawcze, pomiary, emulacja i rozwiązania konsumenckie dopełniają współpracę AMD na polu PC i centrów danych.

- Zapewnienie wzrostu skali badań i rozwoju (R&D) AMD.

- To dodatkowe możliwości w rozwoju zaawansowanej technologii, w tym wiodące rozwiązania składania układów scalonych, technologia chipletów i wewnętrznych połączeń, sztuczna inteligencja, specyficzne architektury i najlepsze w swojej klasie platformy programowe.

- Dalsze wzmocnienie modelu finansowego AMD.

- Transkacja zapewnia wiele zróżnicowanych strumieni dochodu na nowych rynkach o długich cyklach produktowych i wysokiej marży przy zachowaniu wiodącego w branży rozwoju AMD.

- Transakcja powinna być w pierwszym roku przyrostowa dla marży brutto i operacyjnej liczonej wg metodologii non-GAAP, a także dla liczonego wg non-GAAP dochodu na udział (EPS) oraz dla generowania wolnego przepływu pieniężnego.















Źródło: Info Prasowe / AMD