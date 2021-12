AMD otrzymało od CERN nagrodę ALICE Industry Award 2021

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Miło jest nam poinformować, że firma AMD otrzymała nagrodę ALICE Industry Award 2021, którą przyznało CERN w uznaniu zaangażowania na rzecz projektowania i produkcji węzłów obliczeniowych ALICE EPN (Online & Offline Event Processing Node), które napędzane są procesorami AMD EPYC i akceleratorami AMD Instinct. ALICE (A Large Ion Collider Experiment) to detektor, który ponad 1500 naukowców z 151 instytutów i 37 krajów wspólnie wykorzystuje do badań nad materią oraz nad tym, jak ona wyglądała w pierwszych milisekundach po Wielkim Wybuchu. Detektor ten generuje 600 GigaBajtów danych na sekundę i w celu analizy tego strumienia danych AMD wraz z deweloperami ALICE zainstalowali i wdrożyli oprogramowanie wraz z superkomputerową farmą, która wykorzystuje osiem akceleratorów AMD Instinct i dwa 32-rdzeniowe procesory AMD EPYC.







Chcąc uczcić oddanie inżynierów AMD, którzy pomogli opracować i przygotować złożone oprogramowanie rekonstrukcyjne, a w efekcie pomyślnie zainstalować ten system, instytucje zaangażowane w ALICE postanowiły nagrodzić to wsparcie przyznając branżową nagrodę. W zeszłym roku AMD i CERN opublikowały studium, które przestawiły szczegóły wdrożenia przez CERN 2 generacji procesorów AMD EPYC, które pomagają w zbieraniu danych generowanych przez Wielki Zderzacz Hadronów (LHC). Surowe dane są przesyłane w olbrzymiej ilości 40 TeraBajtów na sekundę.





















Źródło: Info Prasowe / AMD