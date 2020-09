AMD powiększa fundusz COVID-19 HPC o 5 PetaFlopów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD ogłosiła, że zwiększa swój fundusz do walki z pandemią COVID-19 by wspomóc 18 dodatkowych instytucji. Systemy z 2 generacji procesorami AMD EPYC i akceleratorami Radeon Instinct będą przekazane na rzecz badań Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, Uniwersytetu w Toronto, Stanforda, UCLA i 14 innych instytucji w Stanach Zjednoczonych, Europie i Indiach. Wliczając poprzednie darowizny to w sumie 12 PetaFlopów mocy obliczeniowej ze środków AMD COVIC-19 HPC Fund, które zostaną zaprzęgnięte do pracy wśród najpotężniejszych superkomputerów na świecie zgodnie z aktualną listą TOP500. Ta moc obliczeniowa będzie wykorzystywana przede wszystkim w badaniach nad genomem, szczepionką oraz rozprzestrzenianiem się wirusa.







Projekty będą dotyczyć zarówno ewolucyjnego modelowania wirusa, jak i aktywacji jego białka poprzedzającego pierwszą styczność z komórką człowieka, a także dużej skali dynamiki płynów, aby symulować rozchodzenie się kropelek z COVID-19 w powietrzu.











Źródło: Info Prasowe / AMD