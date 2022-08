AMD prezentuje Zen 4 i procesory AMD Ryzen 7000 dla komputerów PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś firma AMD zaprezentowała bazujące na potężnej architekturze „Zen 4” procesory AMD Ryzen 7000 dla komputerów stacjonarnych. Produkty te zaoferują dwucyfrowy wzrost współczynnika IPC w porównaniu do „Zen 3” i będą pierwszymi wydajnymi procesorami x86 stworzonymi w oparciu o technologię 5 nm. Procesory AMD Ryzen 7000 powinny trafić do sprzedaży w renomowanych sklepach na całym świecie już 27 września. Firma AMD przedstawiła też dalsze szczegóły platformy AM5, która przewidziana jest dla nowej generacji AMD Ryzen 7000. Wśród nowości jest obsługa dwukanałowej pamięci DDR5, do 24 linii PCIe 5.0 oraz cztery nowe chipsety: X670 Extreme, X670, B650 Extreme i B650. Płyty główne na bazie dwóch pierwszych pojawią się w sklepach we wrześniu, a modele na bazie dwóch ostatnich w październiku.







Na koniec przygotowano pierwszą publiczną prezentację działania następnej generacji kart graficznych AMD Radeon RX, które wykorzystują architekturę AMD RDNA 3, i których premiera spodziewana jest jeszcze w tym roku. System z tym przedprodukcyjnym układem graficznym sparowanym z procesorem AMD Ryzen 9 7950X uruchomił w 4K i ustawieniach Ultra rozgrywkę w wyczekiwanej grze Lies of P.



Poniżej specyfikacja czterech zapowiedzianych modeli:

















Źródło: Info Prasowe / AMD