AMD przedstawi wiele nowości na konferencji Advancing AI 2024

Firma AMD przedstawiła dziś w trakcie swojej konferencji Advancing AI 2024 szereg nowych rozwiązań dla AI i superkomputerów, jak 5 generacja procesorów AMD EPYC, akceleratory AMD Instinct MI325X, pierwsza platforma zgodna z Copilot+ dla biznesowych laptopów i wiele innych. W trakcie swojego otwierającego wystąpienia dyrektor generalna i przewodnicząca zarządu AMD - dr Lisa Su przedstawiła te nowe produkty i technologie wraz z wieloma partnerami (Microsoft, OpenAI, Meta, Oracle, Google Cloud, Dell, HPE, Lenovo, Supermicro i inni), którzy już je wdrażają lub wkrótce będą wdrażać w swoich systemach, infrastrukturze i portfolio.







Procesory AMD EPYC 9005 5 generacji - firma AMD ogłosiła dziś dostępność w sprzedaży najlepszych serwerowych procesorów dla firm, AI i chmur obliczeniowych. Procesory te określane wcześniej nazwą kodową "Turin" wykorzystują architekturę "Zen 5", oferują od 8 do aż 192 rdzeni oraz są zgodne z powszechnie dostępną platformą SP5. Nowe rdzenie "Zen 5" oferują o 17% lepszy współczynnik IPC (instruction per clock) w zadaniach typowych dla firm i chmur i aż o 37% lepszy w zadaniach związanych z AI i superkomputerami w porównaniu do poprzedniej generacji "Zen 4". Wśród wprowadzanych procesorów jest m.in. AMD EPYC 9575F, który został skonfigurowany z myślą o systemach AI z akceleratorami GPU. Dzięki taktowaniu osiągającemu nawet 5 GHz zapewnia o 28% szybsze działanie w zadaniach AI w porównaniu do konkurencji działającej z częstotliwością 3.8 GHz.



Firma AMD zaprezentowała też nowy akcelerator AMD Instinct MI325X, który oferuje wiodącą wydajność w AI oraz pojemność i przepustowość pamięci. Wyposażony w aż 256 GB pamięci HBM3E działającej z szybkością 6 TB/s ten nowy akcelerator oferuje 1,8-krotnie więcej pojemności pamięci i 1.3-krotnie większą jej przepustowość w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań H200. Ponadto AMD Instinct MI325X zapewnia nawet 1.3-krotnie wyższą teoretyczną wydajność w obliczeniach FP16 i FP8. Dostawy produkcyjne tych produktów powinny rozpocząć się w 4 kwartale 2024 roku, aby dostawcy platform mogli je wprowadzić do swoich portfolio w pierwszym kwartale 2025 roku.



Ponadto firma AMD zapowiedziała, że w drugiej połowie 2025 roku zostaną wprowadzone nowe akceleratory z serii AMD Instinct MI350, które będą bazować na nowej architekturze AMD CDNA 4 i zaoferują nawet 35-krotnie wyższą wydajność we wnioskowaniu w porównaniu do sprzętu działającego w oparciu o AMD CDNA 3.



Wśród przedstawionych nowości znalazły się również programowalne procesory danych (DPU) AMD Pensando Salina, które zapewniają nawet 2-krotnie wyższą wydajność i przepustowość w porównaniu z poprzednią generacją. Dzięki obsłudze standardu 400G produkty te stanowią kluczowy komponent w klastrach AI, ponieważ optymalizują działanie w oparciu o wymagania dot. wydajności, efektywności, bezpieczeństwa czy skali użycia aplikacji AI. Z kolei nowy układ sieciowy AMD Pensando Pollara 400 to pierwszy w branży kontroler zgodny z wymaganiami Ultra Ethernet Consortium przeznaczony do systemów AI. Dzięki nim możliwe będzie niezwykle wydajne, efektywne i skalowalne połączenie pomiędzy akceleratorami w sieci.



Firma AMD przedstawiła też pierwszą platformę dla biznesowych laptopów, która jest zgodna z wymaganiami Copilot+ - AMD Ryzen AI PRO 300. Procesory te wykorzystują rdzenie "Zen 5" i architekturę "XDNA 2", dzięki czemu zapewniają znakomitą wydajność odpowiednią nawet dla najcięższych zadań w przedsiębiorstwach. Wbudowany NPU oferuje rewelacyjną moc AI osiągającą poziom 50+ TOPS. Procesory te wyposażono też w powiększony zestaw funkcji z pakietu AMD PRO, które służą do zdalnego zarządzaniach i ochrony firmowych komputerów. Nowości ułatwiają odzyskiwanie systemów za pośrednictwem chmury, śledzenie łańcucha dostaw czy oferują nowe opcje wykrywania i naprawy oprogramowania. Wśród nowości w rodzinie technologii PRO jest także nowa funkcja, która w oparciu o algorytmy AI i wykorzystując wbudowany NPU wykrywa szkodliwe oprogramowanie, dzięki czemu nie stanowi obciążenia dla CPU.





















