AOC GAMING C27G2Z3 z zakrzywionym ekranem i odświeżaniem 280 Hz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka AGON by AOC prezentuje AOC GAMING C27G2Z3/BK. Ten zakrzywiony monitor Full HD o przekątnej 27 cali (68.6 cm), łączy w sobie wysoką częstotliwość odświeżania na poziomie 280 Hz, z niskim czasem reakcji do 1 ms GtG i 0.5 ms MPRT. Wyposażono go w panel Fast VA o wysokim kontraście i zakrzywieniu 1500R. Zakrzywienie 27-calowego ekranu w rozdzielczości Full HD (1920x1080), może podnieść poziom wrażeń z rozgrywki, w porównaniu do standardowych, płaskich, monitorów. Częstotliwość odświeżania 280 Hz, w połączeniu z czasem reakcji wynoszącym nawet 1 ms GtG, stanowi idealne połączenie dla osób, które najchętniej spędzają czas w grach stawiających na rywalizację, gdzie różnica nawet na poziomie 0,5 sekundy może zdecydować o wyniku pojedynku. Dla jeszcze płynniejszych doświadczeń, C27G2Z3/BK posiada funkcję MBR (Motion Blur Reduction). Umożliwia to osiągnięcie czasu reakcji na poziomie 0,5 ms MPRT, dodatkowo poprawiając klarowność ruchu.







Obraz o wysokim kontraście z HDR10

Monitor AOC GAMING C27G2Z3/BK wyposażono w panel Fast VA, z wysokim współczynnikiem kontrastu 4000:1. Pozwala to na uzyskanie głębokiej czerni i żywych kolorów, dzięki czemu rozgrywka staje się jeszcze większą przyjemnością. Urządzenie jest zgodne z HDR10, co pozwala mu wyświetlać szerszy zakres poziomów jasności i kolorów. Aby wyeliminować efekty rozrywania (screen tearing) i zacinania się obrazu (stuttering), AOC GAMING C27G2Z3/BK obsługuje technologię Adaptive-Sync, która pozwala na synchronizację częstotliwości odświeżania monitora. Technologia ta jest zgodna zarówno z procesorami graficznymi NVIDIA, jak i AMD.



Łatwe dostosowanie urządzenia

Model C27G2Z3/BK posiada solidną i regulowaną podstawę z regulacją wysokości w zakresie 130 mm oraz funkcjami pochylania i obracania, co pozwoli użytkownikom na pełne dostosowanie urządzenia do siebie. Ponadto kompatybilność ze standardem mocowania VESA zapewnia dodatkową elastyczność w przypadku montażu monitora na ścianie lub w konfiguracji z wieloma monitorami.



Cena i dostępność

AOC GAMING C27G2Z3/BK będzie dostępny od końca czerwca 2024 r., w sugerowanej cenie detalicznej 1032 PLN (MSRP). Monitor będzie objęty 3-letnią gwarancją producenta.



































źródło: Info Prasowe - AOC