AOC GAMING G4 z funkcją MBR Sync

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

AGON by AOC przedstawia wyświetlacze AOC GAMING C27G4ZXU, AOC GAMING CQ27G4X, AOC GAMING Q27G4XF oraz AOC GAMING CQ32G4VE. Rozszerzają one ofertę linii G4 o trzy zakrzywione modele z matrycami Fast VA i jeden płaski wyświetlacz Fast IPS. C27G4ZXU charakteryzuje się najszybszym odświeżaniem ekranu ze wszystkich czterech nowych propozycji AOC. Dzięki temu sprawdzi się w dynamicznych tytułach stawiających na współzawodnictwo. Jego zakrzywiony, 27-calowy panel Fast VA pracuje z rozdzielczością 1920 x 1080 px przy odświeżaniu 280 Hz. Podobną konstrukcją jest CQ27G4X. Również oparto go na 27-calowej matrycy Fast VA o zakrzywieniu 1500R. Odróżnia go rozdzielczość 2560 x 1440 px i odświeżanie 180 Hz.







Z kolei Q27G4XF powinien zadowolić zwolenników matryc Fast IPS. Jego płaski panel również wyświetla obraz o rozdzielczości Quad HD przy odświeżaniu 180 Hz. Każdy z monitorów został wyposażony w regulowaną podstawę. Istnieje możliwość dostosowania wysokości, pochylenia i obrotu ich paneli, jak i ustawienia pozycji portretowej (tzw pivot).



Czwarty, 31.5-calowy wyświetlacz CQ32G4VE zamontowano na podstawie o prostszej konstrukcji, która pozwala wyłączenie na dostosowanie jego pochylenia. Tak jak pozostałe modele z matrycą Fast VA, jest on zakrzywiony. Przy tak dużym panelu szczególnie sprzyja to mocniejszemu wczuciu się w rozgrywkę. Monitor pracuje z rozdzielczością 2560 x 1440 px przy odświeżaniu 180 Hz.



Wszystkie nowe modele G4 wspierają technologię Adaptive-Sync, która minimalizuje efekt rozrywania obrazu. Można też w nich jednocześnie włączyć podświetlenie stroboskopowe (Motion Blur Reduction Sync), znacząco polepszające ostrość ruchomych obrazów. Jest to ulepszenie względem standardowej implementacji tego rozwiązania, gdzie użytkownik musiał wybierać pomiędzy aktywacją funkcji Adaptive-Sync albo MBR. Model Q27G4XF dodatkowo otrzymał certyfikat NVIDIA G-Sync Compatible.



Wyjście poza gamingowy schemat

Monitory z liniii G4 zostały wyposażone w całkowicie przeprojektowane, bardziej responsywne i intuicyjne menu ekranowe OSD. Dodatkowo użytkownicy mogą wspomóc się funkcją Dynamic Dial Point. Jest to celownik wykrywający zawartość ekranu. Jego kolor automatycznie dostosowuje się do każdego tła, tak by był zawsze dobrze widoczny. Funkcję można aktywować z poziomu menu OSD, jak i dedykowanej aplikacji systemowej AOC G-Menu.



Kolejnym ułatwieniem, szczególnie w grach sieciowych, może być Shadow Control. Ta funkcja rozjaśnia ciemne partie ekranu, w których nierzadko czatują przeciwnicy.

Obudowy monitorów linii G4 odchodzą od kojarzonej ze sprzętem dla graczy czerwono-czarnej kolorystyki na rzecz uniwersalnej czarno-szarej stylistyki. Z kolei ich opakowania to łatwo przetwarzalne, w pełni kartonowe pudełka.



Ceny i dostępność

Nowe monitory z linii G4 wejdą do w sprzedaży w tym miesiącu w sugerowanych cenach detalicznych:

• AOC GAMING C27G4ZXU – 1023 PLN

• AOC GAMING CQ27G4X – 980 PLN

• AOC GAMING Q27G4XF – 1023 PLN

• AOC GAMING CQ32G4VE – 1194 PLN





































źródło: Info Prasowe - AOC