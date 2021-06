AOC U28G2XU - 4K przy odświeżaniu 144 Hz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

AOC rozszerza swoją ofertę monitorów dla graczy z serii G2 o model z rozdzielczością 4K UHD. AOC U28G2XU jest 28-calowym wyświetlaczem z płaskim panelem IPS, który pracuje z odświeżaniem 144 Hz. Nowa propozycja od AOC powinna zadowolić entuzjastów, którzy oczekują jeszcze bardziej szczegółowego obrazu niż ten wyświetlany przez coraz popularniejsze 27-calowe monitory Quad HD. Monitor oparto na matrycy IPS. Dzięki temu jego kąty widzenia obrazu oraz odwzorowanie kolorów stoją na wyższym poziomie, niż w przypadku popularnych matryc TN. Pod względem ostrości ruchomych obiektów na ekranie przewyższa też matryce typu VA.







Z kolei rozdzielczość 3840 x 2160 px przy przekątnej 28” przekłada się na wysokie zagęszczenie pikseli na poziomie 157 PPI (pixels per inch), a przez to na ostry obraz. Dla porównania, popularne połączenie przekątnej 27” z rozdzielczością 2560 x 1440 px oznacza 108 PPI, a dla 24” przy 1920 x 1080 px jest to 91 PPI. W erze Nvidia DLSS oraz AMD FSR wysoka częstotliwość odświeżania przy tak dużej rozdzielczości staje się coraz lepiej dostępna. Są to technologie pozwalające zwiększyć liczbę wyświetlanych klatek obrazu w grach bez wyraźnego spadku jakości grafiki. U28G2XU wspiera technologie zapobiegające rozrywaniu obrazu AMD FreeSync Premium oraz Nvidia G-Sync Compatible. Działają one w zakresie od 48 Hz do maksymalnej częstotliwości odświeżania ekranu – 144 Hz.



Czas reakcji matrycy monitora wynosi 1 ms GtG oraz MPRT. Dla graczy przygotowano też udogodnienia takie jak Dial Point oraz Shadow Control. Pierwsze z nich wyświetla na ekranie celownik, który może okazać się przydatny w grach go niepokazujących. Z kolei druga funkcja zmniejsza ryzyko bycia zaskoczonym przez przeciwnika kryjącego się w cieniu, poprzez rozjaśnienie ciemnych miejsc na planszy gry.



W U28G2XU istnieje możliwość obrotu podstawy, regulacji wysokości i pochylania panelu oraz ustawienia go do pozycji portretowej. Ponadto w monitorze znajdują się otwory VESA 100 x 100 do umocowania na opcjonalnym ramieniu. Montażu fabrycznej podstawy można dokonać bez użycia narzędzi. Z trzech stron panel monitora okalają wąskie ramki. Nie tylko nadają mu nowoczesnego wyglądu, ale też ułatwiają stworzenie konfiguracji składającej się z kilku wyświetlaczy.



Ponadto użytkownicy mogą skorzystać z wbudowanego wyjścia słuchawkowego oraz 4-portowego koncentratora USB 3.0.



AOC U28G2XU wejdzie do sprzedaży w sierpniu w sugerowanej cenie detalicznej 3309 PLN.































Źródło: Info Prasowe / AOC